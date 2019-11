GG-Blitzaktion: Gewinnt Baldur's Gate & Baldur's Gate 2 (Switch)

Switch Android

Baldur's Gate Enhanced Edition ab 83,60 € bei Amazon.de kaufen.

Der Sinn steht euch nach Abenteuern, es juckt euch, fremde Welten zu retten, aber aktuelle Spiele geben euch einfach nichts? Dann ist diese Blitzverlosung genau das Richtige für euch, heute liegen nämlich die Enhanced Editions von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 für die Nintendo Switch auf dem Gabentisch. Geliefert wird euer Preis nicht in Keyform, sondern als Modul samt Verpackung. Wenn die Rollenspielklassiker im Dungeons & Dragons-Setting also bisher an euch vorbeigegangen sind oder ihr aber eure alten Discs mittlerweile so oft in den heimischen PC geschoben habt, dass sie nicht mehr spielbar sind, dann nehmt an dieser Blitzverlosung teil!

Falls ihr nun Sorge habt, die Bedienung könnte auf der Nintendo Switch etwas umständlich werden, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Entwickler haben die beiden Titel durch die bekannten Ringmenüs so gut bedienbar gemacht, wie es für die Umsetzung eines klassischen Rollenspiels auf eine Konsole nur möglich ist. Natürlich ist mit Baldur's Gate Enhanced Edition: Siege of Dragonspear auch die erstmals 2016 veröffentlichte Erweiterung enthalten, die eine erzählerische Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Teil schlägt.

Umsonst ist aber nur der Tod, und der kostet das Leben, deshalb müsst ihr euch schon etwas einfallen lassen, um eine Chance auf den Gewinn zu haben. Um im Lostopf zu landen hinterlasst einen Kommentar unter dieser News, in der ihr uns von eurem schönsten Rollenspielerlebnis erzählt. War es vielleicht die Badeszene in The Witcher 3? Der erste erlernte Drachenschrei in The Elder Scrolls 5 - Skyrim? Oder der Moment, in dem ihr Gothic 3 von eurer Festplatte verbannt habt? Ganz ruhig, ist alles nur Spaß! Der Einsendeschluss für die Blitzaktion ist der morgige Mittwoch, der 27.11.2019, um 17:59.

Wir wünschen schon einmal allen Teilnehmern viel Erfolg!