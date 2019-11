Battleborn aus digitalen Stores entfernt - Serverabschaltung in 2021

PC XOne PS4

Wie Take 2 Interactive in einer Reihe von Tweets bekannt gab, wurde Gearbox Softwares MOBA-Spiel Battleborn (Testnote: 8.0) aus den digitalen Stores entfernt. Ihr könnt den Titel also nicht mehr länger über Steam, Xbox Store oder PS-Store erwerben. Zudem gab der Publisher bekannt, dass die Server des Spiels im Januar 2021 endgültig vom Netz genommen werden.

Wir haben heute damit begonnen, Battleborn langsam in den Ruhestand zu versetzen. Ab dem 24. Februar 2020 wird keine virtuelle Währung mehr im Spiel angeboten. Die Spielserver bleiben aktiv und der Titel bleibt bis Januar 2021 spielbar. Sobald die Server vom Netz gehen, wird Battleborn nicht länger spielbar sein. Um mehr darüber zu erfahren, schaut in die detaillierten FAQs zum Spiel. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die in das Spiel geflossen ist und wollen all unseren Fans für ihre Unterstützung unsere tiefste Wertschätzung ausdrücken. Wir werden weiter Updates zur Abschaltung hinzufügen, wenn dies erforderlich wird.

Battleborn wurde im Mai 2016 für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht, erhielt jedoch beim Release gemischte Reviews. Zwar wurden die Ambitionen der Entwickler mit dem Spiel gewürdigt, allerdings auch die Komplexität und der übertriebene Grind im Spiel kritisiert. Darüber hinaus hatte Blizzard schon kurz nach dem Release von Battleborn seinen sehr viel erfolgreicheren Team-Shooter Overwatch (Testnote: 9.5) veröffentlicht, mit dem der Titel stets verglichen wurde. Im Juni 2017 stellten Gearbox und Take 2 das Spiel auf das „Free to play“-Modell um. Im September 2017 lieferte Gearbox dann sein letztes Inhaltsupdate für den Titel ab.