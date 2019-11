Call of Duty - Modern Warfare: Update 1.1 + Patchnotes

PC XOne PS4

Nach dem umfangreichen Update 1.10 für Call of Duty - Modern Warfare (Testnote: 9.0), das neben vielen Fehlerbeseitigungen und Optimierungen auch diverse neue Inhalte ins Spiel brachte, folgt nun ein weiterer Patch in der Version 1.11, der viel kleiner ausfällt und sich eher auf die kleineren Probleme in den verschiedenen Multiplayer-Modi des Spiels fokussiert.

So werden mit der Aktualisierung 4v4-Partien im „Gun Game“-Modus ermöglicht. Der Modus „Free For All“ wird zum Filtermenü hinzugefügt und die Suche nach einem Free-For-All-Match wurde weiter optimiert, so dass ihr nicht in fast beendete Partien hineingeworfen werdet. Außerdem werden mit dem Update die Spawn-Kameras in den Modi „Headquarters“ und „Hardpoint“ deaktiviert. In dem Level „Piccadilly“ (London) wurden derweil in dem Modus „Search and Destroy“ die Einstiegsequenzen für beide Teams (Landung / Anfahrt) entfernt.

Es wurde überdies ein Fehler beim Zielfernrohr mit der Thermaloptik der russischen Maschinenpistole PP-19 Bison behoben, der dafür sorgte, dass die Wärmesicht während des ADS („Aim Down Sight reload“) weiß wurde. Ein weiterer Fix betrifft ein E.O.D. („Explosive Ordnance Disposal“), der es euch im Spiel ermöglicht Claymore-Antipersonenminen zu hacken. Dieser hat in dem Free-for-all-Modus nicht sachgemäß funktioniert. Es wurde außerdem ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass sich die Zielhilfe bei den Laser-Visieren der beiden Maschinenpistolen MP5 und MP90 verstellte. Der Patch bringt zudem Anpassungen bei dem Schwierigkeitsgrad in „Special Operations“ mit sich. Auch wurden einige Boosting- und „Out of Bounds“-Exploits (wenn die Spieler die erlaubten Grenzen eines Levels verlassen) beseitigt.