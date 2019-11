Darksiders Genesis: Entwickler verraten Spielzeit & Umfang des Titels

PC Switch XOne PS4

Steve Madureira, der Design Director hinter dem bald erscheinenden Action-Rollenspiel Darksiders Genesis beim texanischen Entwicklerstudio Airship Syndicate, hat in einem Interview mit dem Escapist Magazine über die Spielzeit des Titels gesprochen. Wie er verriet, werden die Spieler im Durchschnitt rund 15 Stunden benötigen, um das Ende des Spiels zu erreichen.

Insgesamt werden laut Madureira elf Levels mit fünf Bossen geboten. Jeder Level kann einzeln wiederholt werden, um beispielsweise mehr Ressourcen zu erhalten, oder alles zu erkunden, was ihr beim ersten Mal verpasst habt. Die Spielzeit oben gilt nur, wenn ihr euch auf die Story fokussiert und euch nicht allzu lange mit dem Grinden von Creature Cores und anderen Dingen aufhaltet. Letztere werden für das Verbessern und Erweitern von Fähigkeiten benötigt. Die Spielzeit hängt außerdem davon ab, ob auf dem normalen, oder einem höheren Schwierigkeitsgrad (inklusive dem freischaltbaren apokalyptischen Modus) gespielt wird.

Wie die Entwickler bereits in der Vergangenheit betont haben, ist Darksiders Genesis trotz des Wechsels in das Action-Rollenspiel-Genre, nach wie vor ein echtes Darksiders-Spiel und kein Diablo-Klon. So werden bekannte Elemente aus der Spielserie, wie die Erkundung, Rätsel und Sprungpassagen auch im neuen Spiel enthalten sein. Madureira bestätigt erneut den Ansatz:

Wir belohnen Erkundung, denn viele Dinge im Spiel sind verborgen. Es gibt Geheimnisse und Rätsel. Die Struktur des Spiels basiert auf Missionen, so dass ihr eine Mission wiederholen und Dinge suchen könnt, die ihr verpasst habt.

Auch Ryan Stefanelli meldet sich in dem Interview zu Wort. Wie er anmerkt, sei Darksiders Genesis eine sehr arcadelastige Spielerfahrung. Der Spieler wird aber immer wissen, was er in einem bereits durchgespielten Level alles verpasst hat und welche Dinge er noch finden muss:

Als wir darüber nachgedacht haben, wie wir uns der Sache nähern wollen, was genau wir den Spielern zeigen und was wir ihnen sagen sollen, dachten wir, dass es eine interessantere Erfahrung wäre, den Spielern genau zu sagen, was sie nicht erhalten haben, damit sie wissen: „Ich muss zurückkehren und diese Truhe und ein paar Boatman Coins finden - und außerdem fehlt mir ein Munitionstyp.“

Darksiders Genesis wird ab dem 5. Dezember 2019 für den PC erhältlich sein. Die Umsetzung für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch wird am 14. Februar 2020 erscheinen.