Final Fantasy 7: Square veröffentlicht viele neue Bilder und Infos

PS4

Der 3. März 2019 dürfte für Final Fantasy-Fans bereits dick im Kalender markiert sein. An diesem Tag erscheint das Final Fantasy 7 Remake, das den Rollenspiel-Klassiker von 1997 in einer komplett überarbeiteten Form bietet. Nun hat Square Enix eine ganze Wagenladung neuer Screenshots auf dem Playstation Blog veröffentlicht und zudem einige weitere Infos aus der Neuauflage bekannt gegeben. Alle Bilder findet ihr übrigens in unserer entsprechenden Screenshot-Galerie.

Passend zu ein paar der neuen Bilder lieferte der Entwickler auch gleich noch passende Infos. Beispielsweise zum Thema Waffeneigenschaften. So hat jeder Schießprügel und jedes Schlagwerkzeug seine eigenen Fähigkeiten, die immer effektiver werden, je häufiger ihr sie nutzt. Habt ihr das Waffenlevel dann auf das Maximum gebracht lernt der Träger des jeweiligen Objekts den entsprechenden Skill und kann ihr fortan mit jeder Waffe einsetzen.

Wenn ihr das Buster Sword des Helden Cloud verbessern wollt, so könnt ihr das in unterschiedlichen Modi tun. Dadurch erhöht ihr beispielsweise die Stati des Recken oder die Nummer der verfügbaren Materia-Slots.

Durch den Klassik-Modus soll euch in den Kämpfen ein Spielgefühl geboten werden, dass mehr an die menübasierten Auseinandersetzungen des Originals erinnert. Die Mitglieder eurer Party reagieren automatisch, während sich ihr ATB-Balken automatisch füllt. Ihr müsst lediglich Fähigkeiten, Magie und Items auswählen. Im Classic-Modus dürft ihr außerdem jederzeit auf die direkte Steuerung zugreifen, indem ihr einfach die entsprechenden Tasten drückt. Wo wir gerade schon bei Fähigkeiten sind: Jeder Charakter hat seine ganz eigenen Spezial-Skills, Cloud beispielsweise kann zwischen dem Operator und dem Punisher-Modus wechseln. Im ersteren sind sein Angriff und seine Verteidigung ausgeglichen, zweiterer ist mehr auf Schaden ausgelegt und wertet seine Standardattacke deutlich auf.

Durch Beschwörungen erhaltet ihr weitere Möglichkeiten im Kampf, wenn ihr das entsprechende Materia angelegt habt. Die herbeigerufenen Verbündeten kämpfen automatisch mit, ihr könnt aber auch euren ATB-Balken opfern, um sie bestimmte Attacken ausführen zu lassen. Das Assess-Materia hingegen offenbahrt euch Stärken und Schwächen eines Gegners.

Ebenfalls zu sehen sind auf den Bildern ein paar weitere Aktivitäten, Charaktere und Nebenbeschäftigungen. Beispielsweise könnt ihr beim Dart in Seventh Heaven die Pfeile fliegen lassen und auch ein Ritt auf einem Motorrad zu sehen.