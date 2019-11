PC Switch XOne PS4

Die Story dreht sich um den Umzug des Volkes, an dessen Baum Menschen Hand anlegen.

Das Leben als Biene

In einer Nebenquest soll ich den Ameisen einen Leuchtpilz für ihre nächtliche Wasserüberquerung besorgen.

Im Multiplayer gibt es nur die Herausforderungen. Hier fliegen wir gerade ein Rennen, jeder für sich gegen eine flinke Computerbiene. Abbrechen ließ sich das Rennen nicht.

Herausforderungen, Multiplayer und Wissensvermittlung

Pollen sammeln bringt Honigpunkte. Damit kann ich Kodexeinträge zu Flora und Fauna freischalten und lesen. Mit Buch in der Hand geht mir das Lesen aber leichter von der Hand.

Fazit

Bienen"simulation" für Switch, PC (derzeit nur Epic), Xbox One und PS4 (gecheckt auf Switch)

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Single- und Multiplayer

Erhältlich seit dem 27.11.2019

39,99 Euro (alle Plattformen)

In einem Satz: Solider und kurzer Ausflug in eine fiktive Bienenwelt

Simulatoren sind seit Jahr und Tag gern gesehene Gäste bei deutschen Spielern. Mit demwollen jetzt die Varsav Game Studios zum Höhenflug ansetzen. Um zu sehen, ob ihnen das gelingt, habe ich die Switch-Version durchgespielt. Als "angeheirateter" Hobby-Imker hat mich dabei nicht nur die Spielmechanik interessiert. Ich bin auch der Frage nachgegangen, ob es sich wirklich um eine Simulation oder zumindest ein Spiel mit edukativem Anspruch handelt.Der Bee Simulator kommt mit einem Story-Modus. Als junge Biene bin ich neues Mitglied eines Volkes, das in einem Baumstamm in einem Park wohnt. Im Tutorial lerne ich die simple und leicht schwammige Flugmechanik kennen. Blumen sammeln gelingt einfach per durchfliegen von Ringen über den Pflanzen. Das lädt auch einen Turboboost auf. Mit der "Bee-vision" wird alles bläulich und ich bekomme die Blumen in verschiedenen Farben, je nach Seltenheitsgrad, angezeigt. Durch das Tutorial leitet mich die Biene Alice. Die Königin in ihrem Thronsaal lerne ich auch kennen. Und was mache ich als Biene so? Ich fliege durch die Aufsammel-Ringe über Blumen. Oder ich fliege in einem Rennen durch Ringe. Bin ich zu langsam oder verpasse ich zu viele Ringe, geht es von vorne los. Die Rennen sind übrigens schon auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad eine Herausforderung.Außerdem muss ich hin und wieder kämpfen, beispielsweise gegen Wespen. Dazu drücke ich in einer bestimmten Abfolge zwei Tasten. Danach werden die zugehörigen Aktionen ausgeführt. Hat mein Timing gepasst, lande ich entsprechend Treffer oder kann erfolgreich blocken. Es ähnelt also einem Rhythmusspiel. Die letzte Spielmechanik sind die "Tänze", die der Wegfindung der Bienen dienen. Hierzu muss ich die Drehungen einer Artgenossin nachmachen, indem ich den Stick in eine der vier Richtungen bewege. Es kommt jeweils eine Drehung dazu. Ob ich den Weg zeige oder gezeigt bekomme, spielt keine Rolle. Meine Biene möchte aber nicht nur Pollen sammeln, sondern auch Wichtigeres (was sollte aber wichtiger für ein Bienenvolk sein?) tun. Praktischerweise möchten Menschen den Heimatbaum fällen, so dass ich im Laufe der Story tatsächlich eine neue Heimat finden muss. Gefällt wird aber erst nach dem Winter. Nach unter vier Stunden und geglücktem Umzug kann ich noch im freien Spiel Herausforderungen und Nebenquests absolvieren.Verteilt in der Spielwelt und auch im Multiplayer, der drei eigene Settings (Stadt, Mühle, Tropenhaus) ohne Story bietet, finden sich Leuchtkegel, die Herausforderungen anzeigen. Dazu zählen Rennen, Kämpfe und das Tanzspiel. Außerdem kann ich Kinder, die Blumen zertrampeln, stechen. Dazu gibt es noch die Herausforderung, eine bestimmte Anzahl Pollen zu sammeln. Im Multiplayer läuft alles ab wie im Singleplayer, allerdings gibt es zum Beispiel im Kampfspiel tatsächlich die Option, gegeneinander zu anzutreten. Leider bietet der Multiplayer sonst nichts und der Zauber, durch die optisch soliden Welten zu fliegen, ist schnell verflogen.Der Realismusgrad des Spiels ist nicht nur niedrig. Teils wird Halbwissen vermittelt, teils gibt aber auch schlicht falsche Informationen. Gerade in einem Spiel, das nur auf Minispiele setzt, hätten doch die Lebensphasen einer Biene abgebildet werden können. Wir starten als Sammelbiene, was tatsächlich die letzte Phase ist. Und warum wird in der neuen Heimat in der gezeichneten Cutscene der Stock teils von unten nach oben angelegt? Auch erreicht die Spielerbiene ein biblisches Alter. Nachtaktive Bienen sind sicher der spielerischen Abwechslung geschuldet. Was aber so gar nicht zur Honigbiene passt ist, dass ich Menschen steche und dabei nicht mein Leben verliere (die Biene verliert aufgrund von Widerhaken einen Teil ihres Körpers und stirbt in der Folge). Außerdem setzt die Honigbiene ihre Stachel nur zur Selbstverteidigung ihren Stachel gegen Menschen einsetzt. Allein diese Beispiele machen deutlich, dass der Titel leider keinen wissensvermittelnden Anspruch hat oder diesem schlicht nicht gerecht wird.Spielmechanisch ist der Bee Simulator sehr simpel gestrickt. Die Rennen sind aber fordernd. Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad werden auch Pollen auf Zeit gesammelt. Das war aber so stressig und frustrierend, dass ich lieber einen Gang runtergeschaltet habe. Dann konnte ich in einem Rutsch, bis auf so manches Rennen, entspannt durch die optisch nette Spielwelt summen. Das war trotz aller Defizite, auch im Multiplayer (Herausforderung ließ sich nicht abbrechen, ein andermal erst nach einem Neustart eine Neue anwählen), durchaus unterhaltsam.Allerdings weniger als Spiel im engeren Sinne, sondern vielmehr als Walking-Simulator. Gemessen an der Spielzeit ist der Preis von 40 Euro derzeit zu happig. Mehr Spielzeit gibt die Spielmechanik allerdings auch nicht her. Wenn ihr euch wirklich für Bienen interessiert, solltet ihr daher mal bei eurem örtlichen Imkerverein vorbeischauen und vielleicht sogar einen Kurs "Imkern auf Probe" belegen. Und dann hätte sich der Bee Simulator als Türöffner ja schon gelohnt!