Rebellion erwirbt Rechte und Portfolio der Bitmap Brothers

Wie Rebellion heute bekanntgab, hat der Entwickler die kompletten Rechte und das Portfolio von The Bitmap Brothers übernommen. Laut der Pressemitteilung möchten die Briten einen Teil der Bibliothek ihrer Landsleute auf aktuelle Plattformen bringen, aber auch neue Titel auf Basis der frisch erworbenen Lizenzen entwickeln.

The Bitmap Brothers hatten ihre großen Erfolge in der Zeit der Heimcomputer. Auf dem C64, Amiga und Atari ST waren Titel wie die Shoot-em-up-Reihe Xenon, der Top-Down-Shooter The Chaos Engine, die futuristische Brutalo-Sport-Knüppelei Speedball oder der Echtzeit-Strategie-Titel Z legendär und wurden teilweise auch schon für PC sowie die damals aktuellen Konsolen umgesetzt. Dabei bestachen die Spiele stets durch die eine oder andere, ungewöhnliche Spielidee und waren handwerklich geradezu perfekt umgesetzt. Seit Anfang der 2000er wurde es jedoch recht still um die britische Spieleschmiede. Es folgten nur noch Konvertierungen ihrer einstigen Hits auf neue Hardware, vorzugsweise für mobile Endgeräte.

Rebellion, obwohl auch bereits 1992 gegründet, ist hingegen immer noch sehr aktiv. Bekannt ist das britische Studio für seine 3D-Shooter wie Zombie Army, der Stealth-Meuchel-Reihe Sniper Elite – oder auch die Vermischung des ganzen in Sniper Elite - Zombie Army, die es alle zu mehreren Serienteilen brachten. Derzeit arbeitet Rebellion, neben Zombie Army 4 - Dead War (zur Angespielt-News von der E3 2019) mit Evil Genius 2 bereits an der Fortführung eines Klassikers.

Zur Übernahme posierten die Rebellion-Gründer Jason und Chris Kingsley gemeinsam mit Mike Montgomery, Gründer der Bitmap Brothers, für ein Foto, "das auf die klassischen Bilder der Bitmap Brothers zurückgeht, die in den 1990er Jahren die meiste Aufmerksamkeit erhielten" – wie ihr in dem Teaser-Bild zu dieser News sehen könnt. Genaue Angaben welche Titel aus dem übernommenen Bestand erneut Veröffentlicht werden sollen oder welche Serie die aktuellen Eigentümer möglicherweise wiederbeleben wollen wurden noch nicht gemacht.