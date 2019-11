GG-Blitzaktion: Gewinnt Planescape Torment / Icewind Dale (Switch)

Switch

Ihr habt es bisher sträflicherweise verpasst, die Rollenspielklassiker Planescape Torment und Icewind Dale zu spielen? Oder wollt ihr euch einfach erneut in die Advanced-Dungeons-&-Dragons-Klassiker stürzen? Dann ist GamersGlobal wie immer für euch da! In dieser Blitzverlosung habt ihr die Chance, ein Nintendo-Switch-Doppelpack zu gewinnen, bestehend aus den Enhanced Editions der beiden Titel. Um bei der guten, alten Zeit zu bleiben, kommt der Preis zudem nicht in Form eines Keys zu euch, sondern wird als Modul geliefert.

Beide Titel wurden natürlich für die Konsolensteuerung angepasst und lassen euch über Kreismenüs schnell und komfortabel durch das System navigieren. Neben einigen Optionen für komfortableren Schnellzugriff auf Items und andere Objekte hat sich sonst aber wenig getan im Vergleich zum Original. Und das ist auch gut so, denn so konnte der Charme des 20 Jahre alten Originals gut konserviert werden. Der vollen Nostalgie-Klatsche und vielen Stunden in Planescapes Multiversum, beziehungsweise in den Vergessenen Reichen, steht also nichts im Wege.

Weil wir bei GamersGlobal immer auf Ying und Yang achten, wollen wir die Nettigkeit dieser Blitzaktion dadurch ausgleichen, dass ihr auch etwas für euren Gewinn tun müsst. Aber keine Sorge, die Aufgabe ist schnell und einfach zu bewältigen: Erzählt uns einfach per Kommentar, warum gerade ihr der richtige Kandidat für den Preis seid. Ob aus Nachholgründen, um die Kindheit erneut aufleben zu lassen oder einfach, weil ihr aktuell nichts anderes zu spielen habt – es gibt keine falschen Antworten. Außerdem müsst ihr euch an den Einsendeschluss halten, um wirklich eine Chance auf den Gewinn zu haben. Konkret habt ihr bis zum morgigen Dienstag, dem 26.11.2019, um 17:59 die Möglichkeit, an dieser Blitzaktion teilzunehmen.

Wir wünschen schon einmal allen Teilnehmern viel Erfolg!