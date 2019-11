Amazon Black-Friday-Deals: Update vom 26.11., 4:00 Uhr

Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen!

Für die aktuell laufende Black-Friday-Woche suchen wir euch die aktuellen Amazon-Schnäppchen aus den Bereichen Spiele, Elektronik und Fotografie heraus. Teils gibt es richtig gute Angebote!

Aktuell laufende Deals:

Am kommenden Freitag, dem 29.11.2019, ist mal wieder Black Friday. Das bedeutet, dass euch so ziemlich jeder Händler dazu bringen will, euren Geldbeutel zu zücken. Eigentlich kommt der Shopping-Tag aus den USA und findet traditionell am Freitag nach Thanksgiving statt. Seit geraumer Zeit profitieren auch deutsche Konsumenten von den teils guten Rabatten.Amazon widmet dem Black Friday eine ganze Woche, in der ihr Schnäppchen schießen könnt, und diese News ist die richtige Anlaufstelle, um die wichtigsten Angebote zu finden. Wir foltern aus allen reduzierten Produkten in den Bereichen Elektronik, Computerspiele, PC und Film – sowie einigen wenigen anderen – die interessantesten Schnäppchen für euch heraus. Motto: Klasse statt Masse.Neben den Einzelangeboten unten, die wir mehrmals am Tag aktuaisieren, findet ihr nachfolgend einige interessante Produktgruppen, in denen es viele Reduzierungen gibt:Die (GG-Partnerlink ) hält tausende weitere Angebote parat.