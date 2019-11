Montagmorgen-Podcast #328

Die großen Spiele-Releases des Jahres sind alle gelaufen, die interessanten Themen halten Winterschlaf? Weit gefehlt! Jörg und Hagen haben so einige Inhalte im Gepäck, die euch diese Woche erwarten.

Der Montag läutet die neue Arbeitswoche ein. In diesem Montagmorgenpodcast führen euch Jörg und Hagen durch die Themen der Woche. Die beiden sprechen unter anderem darüber, ob auch sie die wie die Community von der großen Vorfreude auf die Witcher-Serie gepackt wurden. Und natürlich beantworten sie eure Userfragen, erzählen von ihren letzten Spielerlebnissen und verraten, was in dieser Woche so auf GamersGlobal passieren wird. Alle Themen in der Übersicht: