Miyamoto will, dass Nintendo & Mario so berühmt werden wie Disney & Mickey

Switch

Nintendo Switch ab 294,00 € bei Amazon.de kaufen.

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer hinter Spielreihen, wie Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, F-Zero, Pikmin und Star Fox, möchte, dass Nintendo und Mario eines Tages so groß und weltberühmt werden, wie Disney und Mickey Mouse. Allerdings gebe es laut dem Entwickler derzeit ein großes Hindernis, das das Erreichen dieses Ziels verhindere - die Eltern.

Wie er in einem Artikel der japanischen Nikkei erläutete, verbieten immer noch sehr viele Eltern ihren Kindern, Videospiele zu konsumieren, während sie gleichzeitig kein Problem damit haben, dass diese sich Zeichentrickfilme von Disney anschauen. Dieser Widerspruch stört Miyamoto und könnte seine Pläne, Mickey zu stürzen, vereiteln. „Wir können Disney nicht ernsthaft herausfordern, es sei denn, die Eltern fühlen sich wohl dabei, wenn ihre Kinder Nintendo spielen“, so der Macher. Miyamoto ist der Ansicht, dass Mario in Hinblick auf den kulturellen Einfluss und den finanziellen Erfolg es durchaus mit Disneys legendärem Maskottchen Mickey Mouse aufnehmen kann. Er glaubt jedoch, dass er noch immer einen langen Weg vor sich hat. Es könnte durchaus mehrere Generationen dauern, bis Mario einen ähnlichen Kultstatus wie Mickey Mouse in den Köpfen von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt erlangt.

Im Oktober wurde Miyamoto in Japan als „Person mit besonderen kulturellen Verdiensten“ ausgezeichnet, ein Award, der Menschen ehrt, die herausragende kulturelle Beiträge für das Land geleistet haben. Das Interview fand etwa zur gleichen Zeit wie die Preisverleihung statt. Nintendo treibt derweil seine langfristigen großen Projekte voran und ist derzeit dabei, seine Vergnügungsparks unter anderem in Orlando, Hollywood und Osaka aufzubauen.