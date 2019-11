Hideo Kojima: Neues Projekt offenbar ein Horrorspiel

PC PS4

Anfang des Monats haben wir darüber berichtet, dass Hideo Kojima nach dem jüngsten Release seines Action-Adventures Death Stranding (im Test) bereits an einem neuen Projekt arbeitet. Dabei gab der Entwickler-Guru an, Ideen für ein Horrorspiel zu haben, das er „eines Tages entwickeln möchte“. „Eines Tages“ ist offenbar jetzt, denn wie der Macher kürzlich twitterte, schaue er sich aktuell Horrorfilme an, weil er vor habe „das gruseligste Horrorspiel“ abzuliefern:

Um das gruseligste Horrorspiel zu machen, schaue ich mir gerade die Horrorfilme an, um meine Horrorseele zu erwecken. The Eye ist ein thailändischer Horrorfilm, den ich bei der Produktion von PT gemietet hatte, der aber zu gruselig war, um ihn bis zum Ende anzuschauen. Die Verpackung allein ist schon beängstigend, also habe ich nur die Disc ausgeliehen. Ob ich den zu Ende gucken kann?

Sieht so aus, als werden die Fans nach dem Entwicklungsstopp von Silent Hills durch den Rechteinhaber Konami in 2015 nun doch noch ihr Kojima-Horrorspiel erhalten. Bis wir erstes Videomaterial dazu zu sehen bekommen, dürfte allerdings noch etwas Zeit ins Land ziehen.