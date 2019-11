Cyberpunk 2077: Multiplayer-Entwicklung noch ganz am Anfang

PC XOne PS4

Im Rahmen eines Quartalsberichts von CD Projekt Red gab Piotr Nielubowicz, der Chief Financial Officer des Studios, bekannt, dass sich der Multiplayer-Part von Cyberpunk 2077 noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinde. In der Bilanzaufstellung sei der kommende vermeintliche Rollenspiel-Hit einer der größten Kostenpunkte.

Was in der Aufstellung zu sehen ist, kommt hauptsächlich von Cyberpunk – dem Singleplayer und dem Multiplayer, wobei letzterer ein kleineres Projekt ist, das gerade erst gestartet ist.

Auch über das Monetarisierungsmodell des Mehrspielerparts wurde gesprochen, hier äußerte sich Adam Kiciński, der CEO des Unternehmens, noch ziemlich vage. Man habe einfach noch keine konkreten Details, da das Projekt noch in einer so frühen Phase sei:

Wir experimentieren aktuell noch, das ist unser erstes Multiplayer-Spiel. Im Moment überprüfen wir diverse Optionen und Möglichkeiten und es ist definitiv noch nicht an der Zeit, eine konkrete Richtung anzugeben. Aber natürlich könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir unsere Grundeinstellung zum Thema "Deals mit Spielern" nicht ändern, ihr könnt also eine vernünftige Monetarisierung und immer einen Gegenwert für euer Geld erwarten.

Wie genau der Multiplayer-Part von Cyberpunk 2077 aussehen wird, das ist bisher noch nicht bekannt.