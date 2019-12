Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2019

Weihnachten naht, Spiele fad?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die heiße Herbstphase ist vorbei. Doch die Redaktion hat auch im Dezember einiges, was sie sehen, spielen und erleben will. Was? Das erfahrt ihr hier!

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] So viele Serien, so wenig Zeit! Also:– den neuen- Film mit läppischen dreieinhalb Stunden Laufzeit (die man nach dem Willen des Meisters am Stück anzusehen hat) schaue ich auf jeden Fall noch zu Ende, damit ich im Offtopic-Spieleveteranen-Podcast drüber reden kann.undin einem Mafia-Streifen – da kann doch nichts schiefgehen, oder? Nun, bei den letzten Scorsese-Filmen ist ziemlich viel schiefgegangen, aber bislang ging es bei The Irishman ohne Fremdschämen.sehe ich mir gerade auch an für die Spieleveteranen, wobei meine gegen jedes bessere Wissen abgeschlossene erneute-Subskription... schon wieder nicht funktioniert. Das Geldeinziehen klappt immer binnen Sekunden, das können sie gut, die ansonsten offenbar kundenfeindlichen Loser von Sky, aber danach klappte (bei zig Versuchen) die Altersverifikation nicht, woraufhin mir nach nur 20 Minuten Wartezeit (die Ansage war: "Wartezeit etwa 5 Minuten") die Helpline erklärte, ich hätte versehentlich "1974" eingegeben als Geburtsjahr. Also wenn ich für eines meine Hand ins Feuer legen kann, dann dafür, dass ich jederzeit mein Geburtsjahr richtig aufsagen oder aus einer Pulldown-Liste wählen kann. Schwamm drüber, denn nach dem Telefonat mit der Helpline konnte ich dann endlich erfolgreich mein Alter verifizieren. Das war am Wochenende – das mit dem Login zum Streamen oder ins Konto (um dieses fantastische Angebot sofort wieder zu kündigen), das klappt leider immer noch nicht. Jetzt heißt es, meine PIN und meine E-Mail würden nicht zueinander passen. Sorry, werte Sky-Horror-Programmierer oder wer immer für diesen Mist verantwortlich ist, aber ich nutze für alle Streaming-Dienste, die eine PIN haben, seit Jahren dieselbe PIN, und ich kenne meine E-Mail-Adresse und weiß schon daher, dass mir die unerfreulichen Mails von Sky dorthin geschickt werden, dass ich sie auch richtig eingetippt hbe. Vermutlich ist schlicht mein Konto nicht angelegt worden, weil vermutlich mein ziemlich alter Ausweis nicht angenommen wurde. Oder ich habe eine "Hat sich zu oft als Neukunde registreirt"-Flag abbekommen. Mag ja alles sein. Aber diese Art der kafkaesken (und ich nutze dieses Adjektiv mit Bedacht) Kundengängelung geht ja mal gar nicht.Leider ist meine Erzählung letztlich nur der Beweis, dass ich nicht in der Lage bin, aus Fehlern zu lernen. Denn genau das Gleiche ist mir bereits im Frühjahr bei der letzten Staffel vonpassiert, wo ich mich ja über mehrere MoMoCas hinweg darüber aufgeregt habe. Daher ahne ich auch, dass es von nun an mindestens eine Woche und noch mindestens ein Telefonat dauern wird, bis die Sky-Vollpfosten mir das Abo freischalten werden, und dass ich es sofort kündigen werde. Mein Learning: Illegal streamen schlägt Sky Ticket jederzeit und sollte ausdrücklich als Notwehr legalisiert werden – zumal ich ja trotzdem an Sky bezahle. Denn das mit dem Zahlen, das klappt ja bekanntlich. Drecksladen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich schon seit einiger Zeit aufvon Julian Gollop, dem Erfinder vonSo sehr freue ich mich darauf, dass ich Heinrich Lenhardt zu einer Doppelstunde der Kritiker überredet habe, die ihr vermutlich morgen Abend zu sehen bekommt. Auch inhabe ich schon etliche Stunden investiert, aber ob ich's weiterspielen werde? Das erfahrt ihr im kommenden Jörgspielt.[SONSTIGES] Von jetzt bis Heiligabend habe ich ungefähr 10 Minuten Freizeit, wenn ich mal unsere GamersGlobal-Feierlichkeiten und einen privaten Geburtstag außen vor lasse. Aber danach freue ich mich auf die alljährlichen ruhigeren Tage![FILME/SERIEN] Was könnte ich im Dezember anderes auf dem cineastischen Schirm haben, als? Die neue Trilogie rangiert bisher auf Platz 2 der drei Star-Wars-Reihen. Wie der Rest der Tabelle aussieht, könnt ihr euch wohl denken... Damit meine Herzensdame und ich angemessen vorbereitet sind, steht zudem ein großer Rewatch aller bisher erschienen Teile an. Diesmal in chronologischer Reihenfolge, also:und. Straffes Programm, aber machbar![SPIELE/BRETTSPIELE] Da will man seine müden grauen Zellen einmal auffrischen und schauen, was da so kommt im Dezember, und siehe da: Nix! Zumindest nichts, von dem ich auf Anhieb freudigen Schaum vorm Mund kriegen würde und so werde ich den kommenden Monat nutzen, um ein paar Sachen nachzuholen. Beispielsweiseoderund auch mithabe ich noch eine Rechnung offen.[SONSTIGES] Ich fange nicht schon wieder damit an, wie doof ich Weihnachten und wie gut ich trotzdem den damit verbundenen Urlaub finde. Eine Ausnahme ist natürlich die große Salmdorfer Weihnachtsfete, die ich natürlich besuchen werden. Und auch wenn mein Kopf in Sachen anstehende Konzerte aktuell noch sehr leer ist, so steht doch ein Album ganz oben auf meiner Wunschliste:von. Die ersten Tracks klingen zwar nicht so gut wie alles von, aber immer noch sehr fantastisch. Außerdem will ich das neu entdeckte Hobby des Sondelns weiterführen, es gibt im Dezember aber ein ganz anderes, für uns (Herzensdame und mich) riesiges Highlight: Wir werden endlich Hundeeltern.

[FILME/SERIEN] Auch im Dezember starten wieder neue Serien. Ab dem 10. Dezember beginnt bei Sky die sechste und letzte Staffel von Silicon Valley. Schade um den Nerd-Humor - aber ein wenig hatte sich das ganze schon totgelaufen. Und dann freue ich mich auf die Free-TV-Premiere der fünften Staffel von Line of Duty am 7. Dezember im ZDF. Tolle britische Krimi-Serie!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Neuerscheinungen einmal durchgescrollt, nix Spannendes entdeckt. Also heißt das, der Mountain of Joy wird abgearbeitet. Was genau ich spielen werde, hängt bestimmt auch von den ganzen Weihnachtssales ab. Ansonsten: Judgment geht momentan immer.



[SONSTIGES] Der Dezember beginnt mit einem Konzert. Am 2. Dezember bin ich bei The National in Köln - ausgerechnet die schwächste Musik, die die Band seit vielen Jahren/jemals gemacht hat, steht im Mittelpunkt. Ansonsten werde ich versuchen, all meine gekauften Alben des Jahres 2019 in eine Liste zu pressen und vielleicht noch das Jahr abzuschließen - die Aussichten stehen aber schlecht. Und dann gibt es ja auch noch diese ominöse Weihnachtsfeier in einem kleinen Ort östlich von München...

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Der Dezember kann bei mir in erster Linie nur daraus bestehen, meinen Backlog möglichst weit aufzulösen, denn der ist dieses Jahr so groß wie nie zuvor. Zwei neue Sachen gibt es dann aber doch. Zum einen will ich wissen, ob Netflix was Gescheites zur-Reihe umsetzt. Ich fürchte zwar nach dem ersten Trailer, dass ich nur begrenzt glücklich werde, aber das hat ja auch seinen Vorteil: so kann ich wenigstens positiv überrascht werden! Vonerwarte ich an sich auch nicht viel, aber da ich traditionell jedes Jahr um Weihnachten rum mit einem Kumpel ins Kino gehe, werden wir uns im Zweifel den geben, so wie wir es bei den Vorgängern auch gemacht haben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Spielen werde ich im Dezember gewiss so einiges, zum Beispiel endlich mal ganz in Ruhe Blacksad genießen oder das ebenfalls immer noch nicht begonnene Ghost Recon - Breakpoint angehen. Falls ich nicht sträflich irgendwas vergesse, gibt es mitnur eine Neuerscheinung, die mich wirklich interessiert. Auf der E3 hatte ich das Spiel kurz während eines kleines Streizugs durch die Messehallen anspielen können und hätte gerne noch weitergemacht. Aber letztlich bin ich froh, dass nichts Größeres mehr kommt. Ansonsten würde das mit dem Nachholen von Versäumtem nichts werden – und das wird eh nur in Teilen möglich sein.[SONSTIGES] Nachdem ich die letzten zwei Jahre kaum noch eine richtige Pause eingelegt habe, freue ich mich vor allem auf eine längere Auszeit über Weihnachten. Zeit für mich, Zeit für die Familie, Zeit für Freunde. Und wenn meine Pfeifen vom FC bis zum Ende der Hinrunde endlich mal Punkte holen und vom Abstiegsplatz wegkommen, dann dürfen von mir aus sogar die über Weihnachten die Füße hochlegen.[FILME/SERIEN] Der Hexer Geralt sitzt wieder im Sattel von Plötze, aber nicht für ein neues Rollenspiel von CD Projekt oder einen neuen Roman von Hexer-Schöpfer. Stattdessen startet mit der ersten Staffeldie Netflix-Adaption von Sapkowskis Romanen. Die wird der Beschreibung der acht Folgen nach Kurzgeschichten aus den ersten beiden Anthologien zu behandeln. Interessanterweise wird wohl nicht die allererste Hexer-Geschichte um die Striege nacherzählt, die Auszugsweise im Intro des ersten Witcher-RPG zu sehen war. Nach den Trailern bin ich nicht wahnsinnig optimistisch, lasse mich aber gerne positiv überraschen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Dezember steht mitvom Studio des-Erfindersnoch ein potentieller Rundentaktik-Kracher an. Die Grundidee der Gegner ist so einfach wie clever: Die Gegner sind Alien-Mutanten, also setzen sich de Gegnertypen aus Variationen mit verschieden mutierten Körperteilen zusammen und mutieren auch mal gezielt als Reaktion auf die Taktiken des Spielers. Auf der anderen Seite visiere die eigenen Truppen einzelne Körperteile an, um den Feinden besonders zuzusetzen Der düstere Grafikstil und die zerstörbaren Umgebungen runden den Eindruck einer stimmungsvollen Taktik-Alienhatz ab.[SONSTIGES] Die Weihnachtsmärke (oder Christkindlmärkte, wie es in Bayern wohl korrekt heißt) allerorts öffnen ihre Stände. Noch mehr als auf Glühwein freue ich mich auf die Fressbuden mit Rahmbrot, gebrannten Maronen und anderen Köstlichkeiten, die ich nicht weiter aufzähle, weil mir sonst direkt der Magen knurrt. Außerdem warten da noch so einige Spiele auf dem Mountain of Joy und sehnen die Feiertage zum Jahreswechsel herbei, da ich ihnen dann wieder etwas mehr Beachtung zukommen lasse.