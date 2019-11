GG-Rückblick KW 47/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 47: Rückblick von Sonntag, 17. November, bis Samstag, 23. November 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In den vergangenen Tagen gab es wieder zahlreiche redaktionelle Inhalte zu lesen, zu sehen und zu hören. Angefangen bei einem ausführlichen Report zu NDAs über Tests von Pokémon Schwert & Schild, Narcos - Rise of the Cartels, Shenmue 3 und Sniper - Ghost Warrior - Contracts bis hin zu einem weiteren Twitch-Event. Nicht zuletzt erwarteten euch unsere Podcasts zum Wochenbeginn und -ende (im letztgenannten Fall mit einer Überschrift, die im besten Fall neue Besucher bringt ...) sowie ein fast 30 Minuten langes sehens- und hörenswertes Video zum Spielen in einer VR-Halle. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Solltet ihr Fans der Half-Life-Spiele sein und zudem ein VR-Headset euer Eigen nennen, habt ihr euch vermutlich über die Ankündigung von Half-Life - Alyx gefreut – die entsprechenden News finden sich wenig überraschend in der nachfolgenden Aufzählung. Weitere häufig aufgerufene Themen drehten sich unter anderem um die Wirtschaftlichkeit des Xbox Game Passes, den künftigen Rollenspiel-Fokus von Microsoft oder auch die Erweiterung des Spiele-Lineups von Google Stadia. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 24. November (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im User-Artikel der vergangenen Woche geht es um Bossgegner, an die sich Spielerinnen und Spieler auch nach längeren Zeiträumen (gerne) erinnern. Hinzu kommt der jüngste Spiele-Check zu Railroad Corporation sowie natürlich die aktuelle Ausgabe der Lesetipps zum Wochenende. Noch etwa einen Monat lang könnt ihr außerdem in mehreren Kategorien Spiele für die GG-User-Awards nominieren:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Black Future '88: Roguelike-2D-Action-Shooter ab sofort verfügbar

Der Solo- und Koop-Titel Black Future '88 sieht zumindest im Video nicht nur spaßig, sondern auch grafisch gelungen aus, sodass Fans des Roguelike-Genres möglicherweise auf ihre Kosten kommen. Ein idealer Kandidat für einen GG-Spiele-Check?

» Diese seltsame Leere wenn man ein längeres Spiel beendet hat «

— paschalis am 21. November 2019

❺ ⚊ KW 47/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mit einer Wertung von 9.5 stellte Dragon Age - Inquisition seinerzeit ein sehr gutes Rollenspiel dar – wie Jörg Langer und Heinrich Lenhardt dessen erste Stunden erleben, erfahrt ihr in der dazu passenden SdK. Getestet haben wir im November 2014 unter anderem die damals als Nextgen-Fassung bezeichnete Version von GTA 5, und auch ein User-Artikel beschäftigt sich mit einem zu jener Zeit aktuellen Spiel. In den News berichteten wir unter anderem über eine (nicht erfolgreiche und nicht ganz ernstgemeinte) Crowdfunding-Kampagne, mit der die Veröffentlichung von Half-Life 3 forciert werden sollte, sowie eine bestimmte Option, mit der Ubisoft jene Spieler erkannte, die Far Cry 4 nicht legal erworben hatten:

