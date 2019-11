Xbox Black Friday Sale: Spielangebote + 3 Monate XGP Ultimate für 1€

XOne

Microsoft hat im Xbox-Game-Store zahlreiche Angebote zum Black-Friday-Sale veröffentlicht. Spieler können teilweise bis zu 65 Prozent beim Kauf von Titel, wie Call of Duty - Modern Warfare (Testnote. 9.0), FIFA 20 (Testnote: 9.5), Borderlands 3 (Testnote: 8.0) und The Outer Worlds (Testnote: 8.0) sparen. Für Goldmitglieder gibt es zusätzliche zehn Prozent Rabatt.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel und Zusatzinhalte könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):

Für Spieler, die gerne den Xbox Game Pass in der „Ultimate Variante“ (für Xbox One und PC) ausprobieren wollen, bietet Microsoft aktuell drei Monate für einen Euro, die automatisch verlängert werden, wenn ihr es nicht selbst in eurem Xbox-Live-Account deaktiviert.