Darksiders Genesis: Vorläufige PC-Systemanforderungen

PC Switch XOne PS4

Darksiders Genesis ab 27,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der PC-Release von Darksiders Genesis rückt immer näher und in wenigen Tagen werden die Fans mit den beiden Apokalyptischen Reitern Krieg und Strife sich durch die finsteren Abgründe der Hölle kämpfen, um Luzifers finsteren Plan zu durchkreuzen. Inzwischen wurde auch die Steam-Produktseite des Spiels aktualisiert und um die PC-Systemanforderungen ergänzt. Diese fallen erwartungsgemäß moderat aus. So benötigt ihr lediglich einen Intel i5, oder einen vergleichbaren AMD-Prozessor und eine Geforce GTX 960, sowie vier Gigabyte RAM, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Nachfolgend die Hardwarevoraussetzungen im Überblick (die Angaben sind laut der Produktseite „vorläufig“. Es könnte sich also noch etwas ändern):