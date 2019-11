Half-Life - Alyx: Neue Synchronsprecher + Mindestanforderungen

PC

Valve hat für seinen jüngst angekündigten VR-Shooter Half-Life - Alyx neue Synchronsprecher für bekannte Charaktere engagiert. Wie Game Designer Greg Coomer in einem Interview mit dem PC Gamer verriet, wird Alyx von der Schauspielerin Ozioma Akagha (Marvel's Runaways) gesprochen, die unter anderem im Ego-Shooter Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0) Barbara Casey, Zena Woodard und Angela Cummings, sowie im Action-Adventure Mirror's Edge Catalyst (Testnote: 8.0) dem mysteriösen Coder „Plastic“ ihre Stimme lieh. In den bisherigen Half-Life-Spielen wurde Alyx von Merle Dandridge (The Night Shift) gesprochen.

Auch wenn der Auftritt von Alyx in Half-Life 2: Episode Two bereits zwölf Jahre her ist, werden sich einige Fans noch an die neue Stimme gewöhnen müssen. Laut Coomer seien Castings-Entscheidungen alles andere als leicht, vor allem, wenn man die Zeitlücke berücksichtigt. „Als wir Oziomas Performance hörten, wussten wir, dass wir die richtige Alyx gefunden hatten.“

Auch der Vater von Alyx, Eli Vance, wird eine neue Stimme bekommen. Der Schauspieler Robert Guillaume (Columbus Circle), der unter anderem dem Mandrill „Rafiki“ in Der König der Löwen seine Stimme lieh und Eli Vance in Half-Life 2 sprach, ist im Jahre 2017 verstorben. Die Rolle wird in Half-Life - Alyx nun von James Moses Black (9-1-1) übernommen. „Etwas, weshalb wir sehr bedauern, dass zwischen den Spielen so viel Zeit vergangen ist, ist, dass wir Robert Guillaume verloren haben“, erklärte Coomer und merkte an, dass auch Robert Culp (Alle lieben Raymond), der in Half-Life 2 Dr. Wallace Breen sprach, inzwischen verstorben ist. „Die neue Stimme von Eli, James Moses Black, muss in ziemlich große Fußstapfen treten. Wir sind jedoch alle von seiner Performance sehr begeistert und können es nicht abwarten, dass die Spieler es hören.“

Half-Life - Alyx soll im ersten Quartal des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Auf Steam wurden inzwischen auch die Mindestanforderungen für den Titel veröffentlicht. Hier die Details: