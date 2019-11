Steam Topseller KW 47/2019: Fallen Order bleibt vorne // Comeback eines Dauerbrenners

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (17. bis 24. November 2019) konnte Electronic Arts' Star Wars Jedi - Fallen Order seinen Spitzenplatz verteidigen. Das Action-Adventure wird sowohl von der Presse als auch den Spielern sehr gut aufgenommen. Aktuell steht das Spiel bei einem User Score von 8.2 bei Metacritic, und von über 13.000 Steam-Reviews sind 90 Prozent positiv. Nach Enttäuschungen wie Anthem, Mass Effect - Andromeda und Star Wars - Battlefront 2 wirkt der Erfolg von Fallen Order beinahe wie ein Befreiungsschlag für den zweitgrößten westlichen Games-Publisher.

In der letzten Woche hatten sich zwei absolute Dauerbrenner der Steam-Charts aus selbigen verabschiedet - und wie fast schon vermutet, geben sie diese Woche bereits wieder ihr Comeback. Die Rede ist vom Battle-Royale-Pionier Playerunknown's Battlegrounds, das sich auf Rang acht wiederfindet, und von Valves VR-Headset Index. Letzteres kehrt sogar extrem erfolgreich in die wöchentlichen Verkaufscharts zurück, erobert es doch - sicher nicht zuletzt dank der eindrucksvollen Ankündigung von Half-Life - Alyx - direkt den zweiten Platz. Ein weiterer Rückkehrer ist Destiny 2: Shadowkeep. Der neueste DLC zu Bungies Loot-Shooter rangiert in dieser Woche auf Platz zehn.

Segas Football Manager 2020, der in dieser Woche erschienen ist, gelingt der größte Sprung innerhalb der Rangliste: vom zehnten auf den dritten Platz . Weiterhin konstant erfolgreich sind Frontiers Planet Zoo, welches den sechsten sowie neunten Rang belegt, Age of Empires 2 - Definitive Edition (von vier auf fünf) und Halo - The Master Chief Collection (von zwei auf vier).

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Star Wars Jedi - Fallen Order 1 2 Valve Index VR Kit - 3 Football Manager 2020 10 4 Halo - The Master Chief Collection 2 5 Age of Empires 2 - Definitive Edition 4 6 Planet Zoo 5 7 Star Wars Jedi - Fallen Order (Deluxe) 1 8 Playerunknown's Battlegrounds - 9 Planet Zoo 5 10 Destiny 2: Shadowkeep -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.