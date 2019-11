Reizt euch die TV-Serie zum Witcher?

PC Switch XOne PS4

Man kann schon von einem kleinen Hype sprechen, der um die kommende Netflix-Serie zum Hexer Geralt entstanden ist. Doch wie sehr interessiert euch die Serie eigentlich wirklich?

Bin scharf drauf und werde sie definitv anschauen. 47% Interessiert mich, aber sofort anschauen muss ich die Serie nicht unbedingt. 17% Interessiert mich, aber Netflix kaufe ich mir dafür nicht. 10% (Bislang) kein großes Interesse, wenn's gute Kritiken bekommt, schaue ich's vielleicht irgendwann mal. 9% Keinerlei/ wenig Interesse an der Serie, obwohl ich Bücher und/oder Spiele mochte. 7% Keinerlei/ wenig Interesse an der Serie, mochte schon die Bücher und/ oder Spiele nicht. 5% Bin scharf drauf und werde mir dafür sogar erstmals/ nach Pause erneut ein Netflix-Abo zulegen. 4% Andere Meinung (siehe Kommentar) 1%

News-Update (Ergebnis):Das Interesse der Umfrageteilnehmer an der Witcher-Umsetzung von Netflix ist bemerkenswert hoch. Etwas mehr als die Hälfte (ca. 51 Prozent) wollen die Serie sofort anschauen, wobei ein kleinerer Teil davon sogar bereit ist, zumindest vorübergehend ein Netflix-Abo anbzuschließen. Weitere 27 Prozent sind interessiert, wobei rund zwei Drittel davon nicht unbedingt schon zum offiziellen Serienstart den Stream starten werden und ein Drittel den Abschluss eines Netflix-Abos ausschließt. 9 Prozent wollen zunächst Kritiken zur Serie abwarten, 12 Prozent haben aktuell keinerlei Interesse.Ursprüngliche News:Es sickerte bereits früh durch, dass Anbieter Netflix an einer TV-Adaption zuRoman-Reihe über den Monsterjäger Geralt von Riva arbeitet. Obgleich es sich um eine TV-Serie handelt, und diese noch dazu eben auf den Büchern und nicht der-Serie von CD Projekt basiert, berichteten auch die Spielemagazin über (fast) jedes kleine Infohäppchen. Seit einigen Wochen steht mit dem 20. Dezember auch der offizielle Starttermin fest, kürzlich wurden zudem die englischen Titel der acht Episoden der Auftrakstaffel bekannt gegeben Ob die Serie schließlich etwas taugt oder nicht, das kann aktuell noch kein potenzieller Zuschauer sagen. Doch darum geht es in unserer heutigen Sonntagsfrage auch gar nicht. Wir möchten von euch lediglich wissen, ob euch die Netflix-Serie zu den Hexer-Romanen reizt oder nicht. Werdet ihr sie schauen oder würdet ihr es wenigstens gerne tun? Plant ihr womöglich extra dafür erstmals ein Netflix-Abo abzuschließen beziehungsweise einen ruhenden Account wiederzubeleben? Interessiert euch die Serie gar nicht oder wollt ihr eventuell auch warten, wie andere die TV-Adaption qualitativ einschätzen?Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, wie ihr es haltet. Lasst uns in den Kommentaren wie auch sonst gerne genauer wissen, wie ihr zur Witcher-Serie steht, weshalb ihr besonders darauf gespannt seid oder sie euch (bislang) kalt lässt. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen findet ihr unter diesem Link