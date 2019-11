Lost Ember: Animalisches 3D-Adventure für PC und Konsolen veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Im Jahr 2016 wurde das 3D-Adventure Lost Ember mit einem phänomenalen Ergebnis von 325%iger Übererfüllung des veranschlagten Ziels von 100.000 Euro seiner Kickstarter-Kampagne finanziert. Seit gestern habt ihr nun auch als Nicht-Backer die Möglichkeit, den Titel regulär als digitalen Download zu erstehen – den frisch veröffentlichte Release-Trailer haben wir euch am Ende dieser News eingebunden.

In Lost Ember wurde die Spielwelt von der Natur zurückerobert und kann von euch mittels unterschiedlicher Tierinkarnationen laufend, schwimmend, fliegend und sogar als Maulwurf unterirdisch erkundet werden. Denn die von euch gesteuerte Hauptfigur, ein Wolf, besitzt die Fähigkeit, mittels "Seelenwanderung" die Lebewesen der Welt von Lost Ember zu übernehmen. Eure Aufgabe ist es herauszufinden, warum die Menschen in grauer Vorzeit aus dieser Welt verschwunden sind.

Die zur Entwicklung des Spiels in Hamburg neu gegründeten Mooneye Studios hatten nicht nur Erfolg bei der Schwarmfinanzierung ihres Spiels und wurden, neben einigen internationalen Awards, mit dem Deutschen Computerspielpreis 2016 als beste Newcomer ausgezeichnet. Sie hatten auch noch das Glück, dass sich mit Will Morton und Craig Conner zwei erfahrene Veteranen anboten, für den musikalischen Unterbau des Spiels zu sorgen. Wie es dazu kam, dass sich die ehemaligen Verantwortlichen für Musik und Sound der GTA-Reihe bei Rockstar North der Entwicklung anschlossen und noch mehr interessante Informationen rund um die Entstehung des Spiels erfahrt ihr in unserem Artikel "Die Mooneye Studios im User-Interview".

Lost Ember erhaltet ihr für den PC noch bis zum 3. Dezember auf Steam und GOG mit einem 10%igen Rabatt für 26,99 Euro. Außerdem für 29,99 Euro in den jeweiligen Konsolen-Stores für Playstation 4 und Xbox One. Wann die, noch in Arbeit befindliche, Switch-Version erscheinen soll, wurde hingegen noch nicht bekanntgegeben.