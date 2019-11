Nintendo zeigt vier neue TV-Werbespots in Japan für Switch & Switch Lite

Switch

Nintendo hat in Japan vier neue Winter-TV-Werbespots für die Switch und Switch Lite veröffentlicht. Zwei der Werbeclips stellen die Hybridkonsole in den Fokus. Das erste Video, das auf Kinder und Familien abzielt, könnt ihr euch weiter unten anschauen. Das zweite, das mehr die Jugendlichen ansprechen soll, haben wir in den Quellenangaben verlinkt. Dort findet ihr auch die zwei Clips für die jüngst veröffentlichte reine Handheld-Variante, Switch Lite.

Bei den Spielen in den Werbespots für die normale Switch handelt es sich um Luigi’s Mansion 3 (Testnote: 8.0), Fishing Spirits, Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen - Tokyo 2020, Splatoon 2 (Testnote: 8.0), Pokémon Schwert und Pokémon Schild, sowie Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0). Bei den Spots für die Switch Lite sind Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Minecraft (im User-Artikel), New Super Mario Bros. U Deluxe (Testnote: 8.5), Mario Kart 8 Deluxe (Testnote: 9.0), The Legend of Zelda - Link’s Awakening und Fortnite zu sehen.