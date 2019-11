The Witcher 3 - Wild Hunt auch auf der Switch erfolgreich

PC Switch XOne PS4

Auf dem PC, Xbox One und der PS4 war CD Projekts The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 8.5) mit mehr als 20 Millionen weltweit verkauften Einheiten (Stand Juni 2019) finanziell ein voller Erfolg. Aber auch die im Oktober dieses Jahres nachgereichte Umsetzung für die Switch ist laut dem Studio sehr erfolgreich und konnte die internen Erwartungen erfüllen. In dem jüngst veröffentlichten Finanzbericht für das dritte Quartal des aktuellen Fiskaljahres heißt es seitens Piotr Nielubowicz, dem Vice President und Chief Financial Officer von CD Projekt:

Unsere Einnahmen stiegen im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um mehr als 38 Prozent. Dieser Umstand ist unter anderem auch auf die Verkäufe von The Witcher 3 - Wild Hunt und die Erstauslieferung der Nintendo-Switch-Version, sowie den Umsatzanstieg von GOG.com zurückzuführen.

Konkrete Zahlen der Switch-Verkäufe nannte Nielubowicz zwar nicht, merkte jedoch in seinem Statement an, dass man über die Resonanz der Switch-Spieler sehr erfreut sei. Der Umsatz des Unternehmens lag im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres bei 92,9 Millionen Złoty (umgerechnet etwa 21,62 Millionen Euro). Der Nettogewinn betrug 14,9 Millionen Złoty (rund 3,47 Millionen Euro). Den Finanzbericht (im PDF-Format) findet ihr unter dem Quellenlink.