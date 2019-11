The Witcher: Netflix veröffentlicht Episoden-Titel für erste Staffel

PC Switch XOne PS4

Am 20. Dezember wird Netflix die erste Staffel seiner auf der Romanreihe von Andrzej Sapkowski basierenden Serien-Adaption The Witcher veröffentlichen. Die Staffel besteht aus insgesamt acht Episoden, denen das erste Buch „Blood of Elves“ („Das Blut der Elfen“), sowie die beiden Kurzgeschichten-Sammlungen „The Last Wish“ („Der letzte Wunsch“) und „Sword of Destiny“ („Das Schwert der Vorsehung“) zugrunde liegen. Nun hat der Streamingdienstanbieter auch die Titel für die acht Folgen veröffentlicht. Nachfolgend die (englischsprachigen) Titel im Überblick:

Episode One - The End’s Beginning. A monster slain, a butcher named.

Episode Two - Four Marks. We look at a sorceress’s earlier days.

Episode Three - Betrayer Moon. A picky eater, a family shamed.

Episode Four - Of Banquets, Bastards, and Burials. The law of surprise is how one repays.

Episode Five - Bottled Appetites. A fateful meeting, a bard is maimed.

Episode Six - Rare Species. The hunt for a dragon is underway.

Episode Seven - Before a Fall. A return to before a kingdom is flamed.

Episode Eight - Much More. The Witcher family, as you all like to say.

Den Kennern der Buchreihe verraten die Titel bereits , worum es in den einzelnen Folgen gehen wird. So werden die Geschichten um die Striga, sowie den „Schlächter von Blaviken“ bereits in der ersten Folge abgearbeitet und die zweite Folge beschäftigt sich mit der Vorgeschichte von Geralts besserer Hälfte, Yennefer von Vengerberg. Der Djinn taucht offenbar in Episode fünf auf und in Episode sechs wird es wohl um die Jagd auf den goldenen Drachen Villentretenmerth gehen. Während die erste Staffel erst noch erscheinen muss, hat Netflix dem Team rund um den Showrunner Lauren Schmidt Hissrich grünes Licht für die zweite Staffel gegeben.