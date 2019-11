Gamedec: Die Low-City des Cyberpunk-RPG im Video vorgestellt

PC

Bereits im August dieses Jahres stellten die Anshar Studios während der gamescom 2019 ihr neues Rollenspiel Gamedec vor. Damit wagen sich die polnischen Entwickler, die bisher hauptsächlich im VR-Sektor mit Spielen wie Detached (zur Angespielt-News) und Telefrag VR Erfahrung gesammelt haben, an ein neues Genre.

Für Gamedec wählten die Entwickler ein Cyberpunk-Setting. Im 22. Jahrhundert schlagt ihr euch in der dystopischen Metropole Warsaw als Privatdetektiv mit der Spezialisierung auf virtuelle Verbrechensaufklärung, Gamedec genannt, durch. Das bedeutet, dass ihr nicht die ganze Zeit des Spiels in den verregneten Straßenschluchten der Megacity verbringen werdet, wie ihr zum Beispiel in der mehrteiligen Grafik zu dieser News sehen könnt.

In dem nun veröffentlichten Entwickler-Tagebuch stellen euch der ausführende Produzent Lukasz Hacura sowie Autor Marcin Przybylek das futuristische und stark an Los Angeles aus Bladerunner erinnernde Warsaw vor – genauer den "Low City" Distrikt. Denn auch wenn die Stadt von der Regierung nicht offiziell in Bezirke unterteilt ist, existiert eine inoffizielle Klassifikation, welche Warsaw in den oberen, mittleren und unteren Teil gliedert und im Besonderen die Bewohner dieser Gebiete völlig unterschiedlichen Bevölkerungsschichten zuordnet.

Wenn Gamedec euer Interesse geweckt hat, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, das Spiel soll erst im Laufe des nächsten Jahres für den PC erscheinen.