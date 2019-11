Microsofts Project xCloud wird auch Exklusivtitel bieten

XOne

Xbox One ab 399,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Googles Vice President und Head of Stadia Games and Entertainment Jade Raymond bereits letzten Monat über Exklusivtitel für die Streaming-Plattform Stadia sprach und Titel in Aussicht stellte, die dank der Cloud-Technologie „realistischere und detailliertere Simulationen“ erhalten, hat sich nun auch der direkte Konkurrent Microsoft zu der Möglichkeit geäußert, eigene Exklusivspiele für seinen Streamingdienst Project xCloud anzubieten.

Wie xCloud head Kareem Choudhry gegenüber Stevivor verriet, spreche das Unternehmen derzeit mit verschiedenen Studios über die Entwicklung exklusiver Titel für den Dienst. Allerdings liegen die Prioritäten von Microsoft im Moment eher darauf, das bereits bestehende umfangreiche Portfolio an Xbox-Spielen über die xCloud zur Verfügung zu stellen:

In Bezug auf die Exklusivität befinden wir uns aktuell in frühen Gesprächen mit den Erst- und Drittanbietern, aber wir haben im Moment diesbezüglich noch nichts anzukündigen. Obwohl es Diskussionen mit den Entwicklern gibt, hat die Exklusivität für uns aktuell keine Priorität. Das erste, was wir machen wollen, ist, einfach Inhalte in die Cloud zu übertragen, die keinerlei entwicklungstechnische Änderungen erfordern. Wir haben also vom Start an eine Plattform, auf der alle 3000 Spiele ausgeführt werden können, die man heute auf der Xbox spielen kann.

Microsofts Project xCloud befindet sich aktuell in der Preview-Phase, die derzeit noch ausschließlich in den USA, Großbritannien und Südkorea auf den Android-Geräten verfügbar ist und den teilnehmenden Testern im Moment rund 50 Titel von über 25 verschiedenen Studios bietet. Ab 2020 sollen auch Kanada, Indien, Japan und Europa in den Testprozess aufgenommen werden. Bis Microsoft tatsächlich Exklusivspiele für die xCloud ankündigt, dürfte noch viel Zeit ins Land ziehen. Zwar haben die Redmonder dank jüngsten Übernahmen genügend Studios in der Hinterhand, um ein entsprechendes Exklusiv-Portfolio auf die Beine zu stellen, die bald erscheinende Next-Gen-Konsole Xbox Scarlett dürfte allerdings hier die Priorität genießen.