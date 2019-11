Darksiders Genesis: Die ersten 16 Minuten mit Intro + Bosskampf im Video

PC Switch XOne PS4

Während die Veröffentlichung der PC-Version von Darksiders Genesis immer näher rückt, wurde über IGN.com neues Material zum Action-Rollenspiel in Form von zwei Video veröffentlicht. In dem ersten Clip bekommt ihr das Intro, sowie rund 16 Minuten Gameplay aus dem Anfangsgebiet zu sehen, während der zweite euch einen Bosskampf präsentiert.

Die Windows-Umsetzung von Darksiders Genesis wird Anfang des kommenden Monats, am 5. Dezember 2019, veröffentlicht. Die Konsolenspieler müssen sich eine ganze Weile länger gedulden. Für die Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch wird der Titel erst ab dem 14. Februar des kommenden Jahres erhältlich sein. Die ersten 16 Minuten im Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen (in englischer Sprache) anschauen. Den Bosskampf, in dem sich die beiden Nephilim Krieg und Strife dem Slag Demon stellen, findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.