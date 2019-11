State of Decay 2 erscheint nächstes Jahr auf Steam

PC XOne

Schon im Mai gab Microsoft bekannt, dass man seine Titel zukünftig nicht nur über den hauseigenen Windows Store, sondern auch über Valves Online-Plattform Steam anbieten möchte. Sein Vorhaben setzte der Redmonder Hersteller gleich um und kündigte an, dass Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) und zwanzig Titel aus dem Game Pass bald über Steam erscheinen werden, darunter alle „Definitive Editions“ der Age-of-Empires-Serie. Auch Gears 5 (Testnote: 9.0) wurde direkt bei seinem Release im September auf Steam veröffentlicht. Als nächstes soll nun das Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 dazustoßen.

Wie Microsoft über Xbox Wire bekannt gab, wird der inzwischen von rund sechs Millionen Spielern gespielte Titel im kommenden Jahr auf Steam erscheinen und Crossplay mit bis zu drei Freunden über alle unterstützten Plattformen hinweg (Steam, Windows Store, Xbox One) bieten. Weitere Details sollen 2020 folgen. In der Zwischenzeit lässt sich der Titel bei Steam auch schon auf die Wunschliste setzen. Was die Steam-Version kosten wird, ist noch nicht bekannt.