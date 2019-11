Remedy: Sam Lake teasert ein neues Projekt an

PC XOne

Nachdem das Action-Adventure Control (Testnote: 8.5) sowohl von der Presse als auch den Fans gut aufgenommen wurde und es sogar in die Liste der Nominierten für den diesjährigen Games Award geschafft hat, hat bei Remedy offenbar die Arbeit an einem neuen Projekt begonnen. Dies teaserte der Autor und Creative Director des Studios, Sam Lake, vor Kurzem auf Twitter an.

Auf seinem Account veröffentlichte der Macher ein Foto, auf dem man ihn hinter einer Gardine hervorlugen sieht. Dazu twitterte er: „Psst! Ich bin in meinem neuen und super geheimen Schriftsteller-Versteck. Ich schreibe an einer neuen Geschichte. Ich habe euch gewarnt.“

An welchem Projekt Remedy gerade werkelt, verrät der Tweet nicht, allerdings hoffen die Fans, wie die zahlreichen Reaktionen unter dem Tweet zeigen, dass es sich dabei um das lange von den Spieler erwünschte Alan Wake 2 handelt. Erst im Juli dieses Jahres gab das Studio bekannt, dass man die Rechte für die Marke, zusammen mit rund 2,5 Millionen Euro an Lizenz- und Nutzungsgebühren, von Microsoft zurückerhalten hat. Es wäre also nicht weiter überraschend, wenn Remedy das Franchise auch gleich um ein neues Spiel erweitern will.