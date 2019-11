Black Future '88: Roguelike-2D-Action-Shooter ab sofort verfügbar

PC Switch Linux MacOS

Der Entwickler SuperScarySnakes und der Publisher Good Shepherd Entertainment gaben heute die Veröffentlichung von Black Future '88 bekannt. Der 2D-Roguelike-Shooter kann ab sofort für PC, Linux und Mac und die Nintendo Switch zum derzeit um zehn Prozent reduzierten Preis von 17,99 (statt 19,99) Euro via Steam, GOG.com und Nintendo eShop erworben werden.

Black Future '88 versetzt euch in die Dystopie einer Synth-Punk-Welt. Ihr schlüpft in die Rolle eines der fünf letzten Außenseiter (alle mit eigenen Stärken und Schwächen) und kämpft euch durch die Angriffswellen aus Feuer, Laser und Klingen an die Spitze eines sich stetig wandelnden Turms hoch, um den „Architekten“ zu stürzen und den nuklearen Regen zu stoppen. Es werden fünf unterschiedliche Zonen geboten, in denen ihr euch mit Hilfe von 50 verschiedenen Waffen, die ihr mit verschiedenen Effekten ausrüsten und 30 verschiedenen Stärkungen und Schwächungen, die ihr strategisch einsetzen und kombinieren könnt, durch die Turmwächter und zahlreiche Bosse kämpft. Das Spiel kann wahlweise alleine oder im lokalen Couch-Coop gespielt werden. Einen Launch-Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: