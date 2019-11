Generation Zero: Erweiterung „Alpine Unrest“ angekündigt

PC XOne PS4

Avalanche Studios und der Publisher THQ Nordic haben mit Alpine Unrest eine erste Erweiterung zum Open-World-Actionspiel Generation Zero angekündigt. Diese knüpft direkt an das Ende des Hauptspiels an und führt euch nach Himfjäll, eine schneebedeckte und von euch noch unerforschte Insel vor der Ostküste, auf der ihr nach Antworten auf noch offene Fragen suchen und möglicherweise sogar auf andere Überlebende treffen werdet...

In den neuen Gebieten werdet ihr neue Gegenstände, Waffen, verlorene Diktafon-Tagebücher und Charakter-Biografien finden und sammeln können und müsst euch auf eurem neuen Abenteuer noch ausgefalleneren und tödlicheren Erfindungen von FNIX stellen. Für diese Maschinen der Apokalypseklasse werdet ihr neue Taktiken benötigen. Darüber hinaus bringt die Erweiterung einen komplett neuen Satz von Trophäen mit sich, die ihr abschließen könnt.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt das Entwicklerstudio noch nicht. Auf der Produktseite von Steam heißt es lediglich, dass die Erweiterung schon „bald“ erscheinen wird.