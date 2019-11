Cyberpunk 2077: CD Projekt spricht über den aktuellen Entwicklungsstand

PC XOne PS4

CD Projekt hat seine Investoren im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen über den Entwicklungstand seines Science-Fiction-Rollenspiels Cyberpunk 2077 (im Preview) informiert. Wie das Studio verkündete, hat der Titel die finale Pre-Release-Phase erreicht.

Insgesamt sei dies ein ziemlich gutes (drittes) Quartal für das Unternehmen gewesen und der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Das Betriebsergebnis sei zwar leicht rückgängig, dies sei allerdings auf die Ausgaben für die Entwicklung von Cyberpunk 2077 zurückzuführen, das sich nun „in seiner letzten intensiven Phase vor dem Release befindet“.

Was genau in dieser Pre-Release-Phase geschieht und ob dies bedeutet, dass der angepeilte Termin im April des kommenden Jahres auch tatsächlich gehalten werden kann, sagte CD Projekt nicht. Im vergangenen Monat sprach John Mamais, der Leiter von CD Projekts Office in Krakau in einem Interview mit Gamespot über die „Crunch Times“ und gab an, dass das Team bei Cyberpunk 2077, wie schon bei The Witcher - Wild Hunt (Testnote: 8.5) unter enormem Zeitdruck steht. Es bleibt also abzuwarten, ob das Spiel das Release-Datum halten kann. Der Finanzbericht klingt zumindest so, als würde sich der Titel langsam dem Goldstatus nähern.