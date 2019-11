Call of Duty - Modern Warfare: 22 GB Update v1.10 veröffentlicht

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Modern Warfare ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Infinity Ward hat ein umfangreiches Update in der Version 1.10 für seinen Multiplayer-Shooter Call of Duty - Modern Warfare (Testnote: 9.0) veröffentlicht. Das Update kann ab sofort auf dem PC (via Battle.net-Client), Xbox One und der PS4 heruntergeladen werden. PC-Spieler müssen rund 22 GB an Daten über die Leitung jagen. Bei den Konsolen sind es etwa 14 GB.

Das Update bringt neue Inhalte in Form neuer Missionen und Spielmodi mit sich. Neben den beiden Spec-Ops-Aufträgen „Harbinger“ und „Brimstone“ wird auch die klassische Spec-Ops-Mission „Door Kick“ mit einem Drei-Sterne-Bewertungssystem und neuen Belohnungen ins Spiel gebracht. Im Multiplayer-Modus wird derweil der Realismus-Moshpit mit den Spielmodi „Herrschaft“, „Hardpoint“, „Hauptquartier“ und „Abschuss bestätigt“, sowie der Modus „Waffenspiel“ hinzugefügt. Darüber hinaus soll das Update zahlreiche Exploits beseitigen, sowie diverse Optimierungen, Anpassungen und Änderungen unter anderem bei den Sound-Effekten, Private Matches, Killstreaks, dem Missionen-Fortschritt, Perks, Bestenlisten und Special Operations mitbringen. Auch an der allgemeinen Stabilität des Spiels wurde weiter gearbeitet.

Als neue Features bringen die Entwickler die Möglichkeit, Freundschaftsanfragen und Partyeinladungen auszublenden, sowie Unterstützung für zusätzliche Tastaturlayouts auf der PS4. Die kompletten Patchnotes könnt ihr euch unter dem Quellenlink einsehen.