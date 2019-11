Resident Evil 3 - Nemesis Remake: Weiterer Insider spricht vom Release in 2020

PC XOne PS4

Gerüchte, dass Capcom nach dem erfolgreichen Remake von Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) bereits an einer Neuauflage des Nachfolgers, Resident Evil 3 - Nemesis, arbeiten würde, gab es bereits im Dezember 2018. Im März 2019 hieß es zudem, dass die Veröffentlichung im Januar 2020 erfolgen würde. Offiziell bestätigt wurde davon allerdings bisher noch nichts. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche und nun meldete sich mit dem YouTuber Spawn Wave ein weiterer Insider zu Wort und auch dieser spricht davon, dass der Titel im nächsten Jahr erscheinen wird:

Capcom hat das Remake für Resident Evil 2 gemacht, das zu Beginn des Jahres mit der RE Engine veröffentlicht und sehr gut angenommen wurde. Jetzt ist es auch unter den nominierten Titeln für den Award als „Spiel des Jahres 2019“ im Gespräch. Und es sieht so aus, als hätte Capcom auf die Fans gehört, die nach einem weiteren Remake, diesmal Resident Evil 3, verlangt haben. Das Aufregende daran ist, dass der Release dafür früher erfolgen wird, als ihr vielleicht vermutet.

Spawn Wave hat in der Vergangenheit unter anderem das kommende Action-Rollenspiel Elden Ring (im User-Artikel) von From Software vor der offiziellen Ankündigung durchsickern lassen. Seine Aussage wird auch von der Redaktion von Video Games Chronicle gestützt. Laut dem Magazin habe man ähnliche Details aus den eigenen Quellen erfahren. Sollte das Ganze stimmen, könnte die offizielle Ankündigung im Rahmen der anstehenden Game Awards 2019 in Los Angeles erfolgen. Der Zeitpunkt wäre aufgrund der oben erwähnten Nominierung des Resident Evil 2 Remakes durchaus passend. In rund drei Wochen wissen wir mehr.