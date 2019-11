PC XOne PS4

In dieser Woche haben wir echte Aufregerthemen für euch. Nein, kein Death Stranding (wer sich dennoch gern aufregen möchte, hier: Lasst Death Stranding in Ruhe!). Es gibt aber viel Aufregenderes: die zunehmende Monetarisierung unserer Spiele! Dagegen sind Glitches in Spielen recht harmlos. Ein AleXa-Doppelpack mit einer reizvollen Asiatin leitet anschließend nahtlos über in Hagen Gehritz dunkle Vergangenheit. Viel Spaß beim Schmökern!

Darum sind viele Spiele heute so besch…eiden

stadt-bremerhaven.de/game-over am 16.11.2019 von Andrè Westphal

Schlimm, schlimm, schlimm ist die moderne Gaming-Welt: Early Access, nachgeschobene Inhalte, Micropayment, Lootboxen, Battle Passes und Premium Inhalte. Die Spieleindustrie kommt nicht gut weg in diesem Essay. Anhand von vielen, gut bebilderten Beispielen berichtet der Autor über alles, was unser Hobby seiner Meinung nach kaputt macht. Was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr aber erst im zweiten Teil des Artikels mit dem Untertitel "Am Ende sind wir alle Klickvieh".

Glitches – Ist das Kunst oder kann das weg?

spielekritik.com am 12.11.2019 von Dennis Gerecke

Glitches sind die kleinen, sympathischen Verwandten der bösen Bugs. Während letztere den Spielspaß (zer)stören, sind Glitches oft lustig oder gar nützlich. Manche Glitches haben sogar eine eigene Fanbase! So mussten die Entwickler von Hitman 2 einen eigentlich durch einen Patch entfernten Glitch auf Druck der Community nachträglich wieder zurückglitchen. Wer sich jetzt wundert, dass diese Kolumne den gleichen Titel trägt wie die jüngste Hengst-Chronik: Das ist weder Bug, noch Glitch, sondern schlicht Zufall.

Wortschlachten - Spiele für Sprachassistenten

spiegel.de am 8.11.2019 von Sonja Peteranderl

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Spiele für Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Hey Google auf den Markt kommen. Am Beispiel des portugiesischen Entwicklers Doppio wird dieses noch sehr junge Genre beleuchtet. Gaming dringt damit in Lebensbereiche vor, die noch nie zuvor bespielt wurden: Joggen, Radfahren oder allgemein Aktivitäten, bei denen man weder einen Controller, noch ein Smartphone sinnvoll bedienen kann. Auch für Sehbehinderte können diese "Wortspiele" ein neues Gamingkapitel öffnen.

Musikstück: AleXa (알렉사) – "Bomb"

youtube.com am 20.10.2019 von Alex Christine

Apropos Alexa und Sprache: AleXa mit großem X singt auf Englisch und Koreanisch und ist der Beweis, dass es jenseits von Psy sehr ansprechende Menscheninnen in Süd-Korea gibt, die zudem hervorragend tanzen können. Ob AleXa singen kann, müsst ihr entscheiden - schlimmer als der Gangnam Style wird es schon nicht werden. Das schicke Video könnte sich jedenfalls gerne als Trailer für Cyberpunk 2077 qualifizieren!

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Wenn Liebe krank macht

gamersglobal.de am 08.02.2017 von Hagen Gehritz

Bevor Hagen den Trainee-Status bei GamersGlobal erobern konnte, hat er tatsächlich nur einen einzigen User-Artikel geschrieben: Über Yandere Simulator, ein Psycho-Horror-Game um ein unglücklich verliebtes Mädchen, das zuerst die Unterwäsche ihrer Mitschülerinnen fotografiert, bevor sie sie bestialisch zerhackstückelt. Die Mitschülerinnen, nicht die Unterwäsche. Ein toll geschriebener Artikel über ein kontroverses Spiel, der viel zu wenig Kommentare und Kudos bekommen hat.

Im Video: ARD Tagesschau - E-Sport als Schulfach

Selten genug schafft es das Thema Gaming in die Tagesnachrichten. Am 20. November spendierte die ARD sogar über drei Minuten Sendezeit und berichtet über E-Sport an schwedischen Schulen. Die Schüler trainieren vor und nach dem Unterricht League of Legends und dies ist so normal wie Football-Training an US-Collages. Ob es die ARD geschafft hat, vorurteilsfrei und ohne die typischen Gamerklischees zu berichten?

Jonas S. hat wieder zugeschlagen und den Hinweis auf den Game-Over-Blog geliefert, vielen Dank dafür! Über eure PNs mit Ideen und Vorschlägen freuen sich die Tippschreiber Necromanus und Q-Bert.