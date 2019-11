Mechwarrior 5 - Mercenaries: Neuer Trailer zeigt Ingame-Szenen

PC

Im Dezember 2016 wurde es erstmals vorgestellt, nun soll Mechwarrior 5 - Mercenaries nach mehreren Verschiebungen tatsächlich am 10.12.2019 erscheinen. Um auf den bevorstehenden Release einzustimmen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zahlreiche Gameplayszenen aus der Roboter-Schlachtorgie zeigt.

In dem Video sind nicht nur Schlachten gegen andere Mechs zu sehen, sondern auch, wie ihr Missionsziele anders als mit purer Feuerkraft lösen könnt. So wird beispielsweise ein Auftrag gezeigt, in dem ihr ein Munitionslager zerstören sollt. Klar könntet ihr es jetzt einfach mit Raketen sprengen, als riesiger Kampfroboter reicht es aber auch, einfach durch die Lagerhalle hindurchzustampfen und sie so dem Erdboden gleich zu machen. Ganz allgemein scheint es eine ausgefeilte Mechanik zu geben, durch die ihr Gebäude platt machen könnt.

Ebenso wird gezeigt, wie ihr in Missionen gesammelte Einzelteile verkaufen und dafür neue Mechs erwerben könnt. Auch seht ihr die Anpassungsmöglichkeiten, beispielsweise dürft ihr von zerlegten Feinden gesammelte Waffen an euren Roboter basteln.

Das Video in voller Länge findet ihr unter dieser News.