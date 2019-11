Half-Life - Alyx: 22-minütiges Entwickler-Interview von Geoff Keighley

PC

Am 19. November kündigte Valve mit einer kurzen Nachricht auf Twitter offiziell den VR-exklusiven Titel Half-Life - Alyx an, zu dem heute bereits erste Details sowie ein Trailer veröffentlicht wurden. Der kanadische Videospieljournalist und Moderator Geoff Keighley hat Valve in den letzten Jahren begleitet und nun ein Video zur Entstehung des Spiels veröffentlicht.

Gemeinsam mit Keighley an einen Tisch gesetzt haben sich David Speyrer, Robin Walker und Dario Casali. In dem 22-minütigen, und komplett auf deutsch untertitelten Video berichten sie über die Anfänge sowie den Verlauf der Entstehung. So könnt ihr erfahren, dass Half-Life - Alyx anfänglich gar nicht im Half-Life-Universum angesiedelt war. Die einzige Intention der am Projekt beteiligten war "ein großes VR-Spiel" zu machen, wie der seit 20 Jahren für Valve arbeitende Programmierer und Designer Speyrer berichtet. "Wir prüften unterschiedliche Franchises [...] und am Ende fanden wir Half-Life und Portal am interessantesten", führt der Programmierer weiter aus. Am Ende entschied man sich gegen Portal, da die Befürchtung zu groß war, dass durch die benötigte Action in diesem Universum eine große Anzahl an Spielern zu schnell an Motion-Sickness leiden könnten.

"Es begann als ein Projekt, um die Möglichkeiten zu erkunden, die man mit VR-Titeln hat", erklärt Level-Designer Casali. "Und je öfter wir die Controller und das Headset nutzten, desto klarer wurde uns die große Anzahl an Möglichkeiten der Interaktion, die dadurch geboten wurden [...] und umso mehr erkannten wir, dass wir es nicht wieder zurück auf eine Tastatur-Bedienung reduzieren konnten". Es wird also definitiv keine Nicht-VR-Version des Spiels geben.

Die gute Nachricht hingegen ist, dass Half-Life - Alyx nicht auf Valves VR-Equipment wie die Index beschränkt bleiben soll. Laut der Produkt-Seite im Steam-Shop soll auch die Hardware anderer Hersteller, wie zum Beispiel Oculus Rift oder Windows Mixed Reality, unterstützt werden.

Mehr Informationen sollen im Rahmen der Game Awards-Verleihung am 12. Dezember in Los Angeles bekanntgegeben werden. Erscheinen soll Half-Life - Alyx dann im März 2020.