Half-Life - Alyx: Infos zu Story & VR-Gameplay, Releasetermin & Trailer

Zu Beginn dieser Woche war es nur ein Gerücht, mittlerweile steht der neue Half-Life-Ableger mit dem Namen Half-Life - Alyx auf Valves Plattform Steam zum Vorbestellen bereit. Das für März 2020 geplante VR-Spiel soll etwa 50 Euro kosten, Besitzer des Valve-Headsets Index VR bekommen den Titel kostenlos, diejenigen, die sich bis Ende 2019 Index-Zubehör kaufen, sichern sich zudem kleine Goodies wie etwa ein extra Waffen-Skin. Spielbar wird Half-Life - Alyx aber auch mit allen anderen gängigen PC-VR-Headsets sein. Als Grafik-Grundgerüst dient die Source-2-Engine, der mitgelieferte Editor soll von der Community erstellte Level ermöglichen.

Half-Life - Alyx ist zeitlich zwischen den ersten beiden Half-Life-Titeln angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle der aus Teil 2 bekannten Alyx Vance, die sich dem Kampf gegen die übermächtigen Combine stellt. Zentrales Virtual-Reality-Spielelement sollen zwei Magnethandschuhe sein, die Alyx beim Lösen von Rätseln, Manipulieren der Umwelt und in Kämpfen zur Verfügung stehen, ausgeführt durch die beiden Controller in euren Händen. Valve präzisiert das VR-Gefühl folgendermaßen:

Spähen Sie hinter einer zerbröckelten Mauer oder unter einer Klette hervor, um einen (scheinbar) unmöglichen Treffer zu landen. Stöbern Sie in Regalen nach Spritzen mit Heilserum und Munition. Bearbeiten Sie Werkzeuge, die alle außerirdischen Geräte hacken. Werfen Sie eine Flasche durch ein Fenster und lenken damit den Feind ab. Reißen Sie sich Kopfkrabben vom Gesicht und schmeißen Sie sie auf einen Soldaten der Combine.

Half-Life - Alyx wird in zehn Sprachen übersetzt, allerdings nur auf Englisch vertont. Das Spiel ist das erste von drei hochkarätigen Spielen, die den Verkauf von Valves eigener VR-Brille Index fördern sollen. Über die beiden weiteren Titel ist noch nichts bekannt. Seine öffentliche Premiere feiert Half-Life - Alyx am 12. Dezember bei den Game Awards in Los Angeles.