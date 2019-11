Overwatch 2: Story wird aus der Perspektive mehrerer Charaktere erzählt

PC Switch XOne PS4

Die größte Neuerung im auf der diesjährigen BlizzCon 2019 in Anaheim angekündigten Overwatch 2 wird bekannterweise der Story-Modus darstellen. In einem Interview mit dem Game Informer gab der Lead-Autor Michael Chu jüngst bekannt, dass die Geschichte des kommenden Team-Shooters aus der Perspektive mehrerer Charaktere erzählt wird.

Wie Chu anmerkte, wollte das Team hinter dem Spiel die Zukunft von Overwatch, trotz all den Kämpfen und der düster anmutenden Omnic-Krise, schon immer als hell und optimistisch darstellen. In Overwatch 2 werden die Spieler erfahren, was nach Winstons Übertragung an die Overwatch-Mitglieder in der Eröffnungsszene des Erstlings geschah. Die Spieler werden erfahren welche Helden zurückgekehrt sind und welche nicht und das Spiel wird sich mit den neuen Bedrohungen befassen, denen sie ausgesetzt sind. Dabei bekommen die Spieler zu sehen, wie sich die Welt verändert hat, seit Overwatch ursprünglich gegründet und aufgelöst wurde.

Laut Chu werden die Spieler die Geschichte des Spiels durch die Augen dieser Charaktere erleben können, wobei jeder Held eine andere Perspektive auf die Ereignisse und auf das haben wird, was Overwatch Rolle war und was es heute repräsentieren soll. Die Story wird sich auch auf die Beziehungen zwischen diesen Charakteren fokussieren und zeigen, wie sie auf die Krise, mit der sie konfrontiert werden, reagieren und wie sie als Team zusammenkommen. Durch die Geschichte will Blizzard den Spielern ein tieferes Verständnis der Charaktere vermitteln.

Die Story-Kampagne wird exklusiv in Overwatch 2 spielbar sein, während die PvP-Inhalte sich auf beide Titel erstrecken werden. Aktuell befinden sich mehrere Helden in der Entwicklung und während die Arbeiten an dem Nachfolger voranschreiten, wird die Unterstützung für den ersten Teil etwas zurückgefahren. Einen Termin für die Veröffentlichung gibt es aktuell noch nicht.