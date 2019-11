Railway Empire: Nintendo Switch Edition angekündigt

PC XOne PS4 Linux

Wie Publisher Kalypso bekannt gab, erscheint das Tycoon-Aufbauspiel Railway Empire (im Test, Note 8.0) als Nintendo Switch Edition am 14. Februar 2020 auf der japanischen Hybrid-Konsole. Die Edition umfasst neben dem Hauptspiel drei DLC-Erweiterungen: Mexico, The Great Lakes und Crossing the Andes, die unter anderem neue Lokomotiven und einen Nacht- ebenso wie einen Schneemodus für alle Szenarien umfassen.

In Railway Empire behauptet ihr euch als Eisenbahn-Tycoon. In Szenarien setzt ihr euch gegen drei Kontrahenten durch, indem ihr euer Streckennetz besser ausbaut und die historischen Wagons und Lokomotiven mit neuen Technologien aufwertet. Alternativ bietet der Modellbaumodus Raum für eine gemächliche Spielweise ohne Druck durch die Wirtschaftssimulations-Mechaniken.

Wie Railway-Empire auf der Nintendo Switch aussieht, seht ihr in dem passend zur Ankündigung veröffentlichten Trailer, den wir unter diesen Zeilen für euch eingebunden haben.