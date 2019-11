PC

Aller Anfang ist leicht

Darf es ein bisschen mehr sein?

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Fazit

In einem Satz: Kurzweiliges Eisenbahnspiel mit gelegentlichen Aussetzern beim Streckenbau.

Wer hat als Kind nicht gerne mit Eisenbahnen gespielt? Vermutlich sind auch die leuchtenden Kinderaugen zur Weihnachtszeit ein Grund für die Faszination von der virtuellen Umsetzung des Hobbys. Titel wiebegründeten eines der erfolgreichsten Genres der Computerspiele. Da sind neue Vertreter natürlich immer gern gesehen! Obein lohnenswerter Vertreter ist, klärt dieser Check auf.Das Tutorial ist zwar recht kurz und erklärt nur die einfachsten Grundlagen, aber die ersten Missionen der Kampagne bringen immer neue Elemente ins Spiel und erläutern diese. Das Planen von Zugverbindungen geht gut von der Hand, man erkennt direkt auf der Karte welche Waren in welcher Stadt angeboten oder benötigt werden. Da sind neue Zusammenstellungen im Nu zusammengeklickt und auch mehrstufige Produktionsketten sind kein Problem.Zusätzlich zu den beim Start vorhandenen Rohstoffquellen und Produktionsstätten kann man letztere auch selber bauen. So lassen sich Produktionsketten und Gewinne maximieren. Auch bestehende Betriebe lassen sich kaufen. Neben den Waren lohnt sich natürlich auch der Passagier- und Posttransport. Ab einer gewissen Stadtgröße werden immer Fahrgäste und Brief- und Warensendungen angeboten, der Erlös steigt mit der zurückgelegten Entfernung.Neben dem Alltagsgeschäft gibt es noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Beispielsweise das Erforschen der Lokomotiven, das Einstellen von Mitarbeitern sowie das Einsetzen von Lobbyisten. Mit der Forschung kann man vorhandene Lokomotiven verbessern und neue Modelle freischalten. Mitarbeiter geben diverse Boni, wie zum Beispiel Vergünstigungen beim Streckenbau. Mit den Lobbyisten kann man versuchen die Politik in den Städten zu beeinflussen. Dadurch erhält man große Vorteile beim Handel. Zwischen den Missionen der Kampagne kann man die Punkte, die man durch das Erfüllen von Aufgaben erhält, in dauerhafte Verbesserungen investieren.Mit der Zeit verschleißen die Lokomotiven, auch wenn die Bahnhöfe entsprechend ausgebaut und Wartungsintervalle eingeplant werden. Jede Lok hat eine maximale Haltbarkeit, die sich durch Forschung ein wenig verbessern lässt. Am Ende dieser Haltbarkeit muss die Lok jedoch ausgetauscht werden. Vergisst man die Wartung einzuplanen, bleiben Lokomotiven einfach stehen und müssen zeit- und kostenintensiv vor Ort repariert werden. Dieser Vorgang passiert zwar vollautomatisch, aber alleine der Zeitverlust ist sehr nervig. Grundsätzlich sollten Strecken regelmäßig geprüft und optimiert werden. Ist der Bedarf mal nicht mehr vorhanden, bleibt der Zug einfach stehen. Erst nach einer sehr langen Standzeit wird man auch explizit darauf hingewiesen.Der Gleisbau in Railroad Corporation ist leider noch nicht wirklich ausgereift – die Automatik verlegt die Kurven in viel zu großen Radien und parallele Gleise lassen sich oftmals nicht platzieren. Das führt dann zu chaotischen Anordnungen und unnötigen Kosten. Besonders umständlich ist das Überqueren von Strecken. Die geht nur mit ausufernden „Weichen-Kreuzungen“ oder Brücken. Letztere sind jedoch ebenfalls umständlich im Bau und blockieren dann den Platz unterhalb der Strecke.Lediglich bereits beim Brückenbau vorhandene Gleise werden überbaut. Will man dann später weitere Schienen unter der Brücke durchführen, bleibt nur die Möglichkeit die Brücke abzureißen und neu zu bauen. Zwar kommt man in der Anfangsphase, in der das Geld richtig knapp ist, weitestgehend ohne Brücken aus – aber dennoch gehen Abreißen und Neubauen unnötig ins Geld. Die Grafik darf auch bestenfalls als angestaubt bezeichnet werden. Schlechte Texturen, und immer wieder Gleise die im Erdboden verschwinden – das ist so gar nicht Stand der Technik! Heutzutage darf man von so einem Spiel deutlich mehr erwarten.Damit ihr nicht ganz verloren da steht, hier noch zwei Tipps von mir: Strecken solltet ihr auf jeden Fall in kleinen Abschnitten bauen. So kann man sowohl platzsparender arbeiten, als auch bei größeren Umbauten „minimalinvasiv“ abreißen und neu errichten. Tipp Nummer 2: Sofern die Hauptmission(en) kein Zeitlimit haben, solltet ihr immer zunächst alle Nebenmissonen erledigen, um alle Bonuspunkte zu ergattern.Railroad Corporation macht durchaus Spaß und gemessen am Preis bekommt man einiges geboten. Allerdings stören der unnötig komplizierte Gleisbau und die relativ schwache Grafik den Gesamteindruck. Immerhin sichern die Entwickler zügig Updates zu und so könnte besonders das holprige Verlegen der Gleise noch verbessert werden. Unterm Strich ist es aber ein gelungener Eisbahnbau-Titel und Genreliebhaber sollten einen Blick riskieren.