PS4-Bundle mit 500 GB + 2 Controller nächste Woche bei Aldi im Angebot

PS4

Aldi wird in der nächsten Woche die PS4 mit einer 500 GB Festplatte und zwei DualShock-4-Wireless-Controllern zum Aktionspreis anbieten. Wie dieser ausfallen wird, will die Discount-Einzelhandelskette aber erst am Vortag des Verkaufsstarts, am 27. November enthüllen.

Wie das Teaser-Bild schon verrät, handelt es sich bei der Konsole um eine Slim-Version, die um einiges energieeffizienter arbeitet (der Stromverbrauch wurde um mehr als 34 Prozent im Vergleich zum ersten Modell, sowie um 28 Prozent im Vergleich zum aktuellen Standard-Modell gesenkt). Bei Amazon kostet diese, eher selten gewordene Kombination mit zwei Gamepads (das Gerät wird immer häufiger mit mehreren Spielen statt Controllern angeboten), aktuell 324 Euro. Man kann gespannt sein, ob Aldi seinen Kunden ein besseres Angebot machen kann.