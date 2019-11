TGA 2019: Microsoft deutet weitere Spiele-Enthüllungen an

Auf der jüngst veranstalteten X019 in London hat Microsoft bereits einige neue Titel vorgestellt, darunter Everwild, Grounded, Tell Me Why und Drake Hollow. Doch offenbar planen die Redmonder auf den anstehenden Game Awards in Los Angeles weitere Spiele zu enthüllen. Dies deutete Matt Booty, der Head of Xbox Game Studios, im Gespräch mit Windows Central an.

Laut Booty habe man noch mehrere unangekündigte Projekte in petto, über die man noch gar nicht gesprochen habe, insbesondere nicht mit dem eigenen Publishing-Team. Alle Xbox Game Studios arbeiten an etwas, was ihr „nächstes Ding“ sein wird, so Greenberg. „Ich denke, dass ihr noch vor dem Ende dieses Jahres Neuigkeiten zu einigen Dingen sehen werdet, über die wir noch nichts verraten haben.“ Die Game Awards finden am 12. Dezember 2019 statt und sind so ziemlich der letzte große Event vor dem Ende des Jahres. Es liegt also nahe, dass Microsoft diese Bühne nutzen wird, um über die oben erwähnten Projekte zu sprechen.