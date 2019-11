Kurzmeldungen KW 47/2019: Divinity-Brettspiel, Stadia-Start, 3D Realms

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Divinity - Original Sin: Brettspiel nach wenigen Stunden bei Kickstarter finanziert

Warum nicht ein kooperatives Tabletop-Rollenspiel in der Welt des erfolgreichen Divinity - Original Sin 2 entwerfen? Das dachten sich führende Köpfe bei den Larian Studios, suchten und fanden mit dem Brettspiel-Entwickler Lynnvander Studios einen Partner auf dem analogen Gebiet und stellten die fortgeschrittenen Entwürfe von Divinity - Original Sin: The Board Game in diesem Jahr auf mehreren Messen und nun bei Kickstarter vor. Die Idee fand sofort großen Anklang, innerhalb weniger Stunden war der angestrebte Betrag von 145.000 Euro um ein Vielfaches übertroffen und mehrere Zusatzziele freigeschaltet.

Eine interaktive Story für bis zu vier Spieler, bei der jede Entscheidung den Verlauf des Brettspiels beeinflussen soll, verspricht Larian den Unterstützern. Neben aus dem Spiel bekannten Charakteren werden auch einige neue Figuren eingeführt, die Rollenspielfans werden mit ausbalancierten, taktischen Kämpfen, Zaubersprüchen, Erkundung, Crafting, jeder Menge Monstern und ebenso viel Beute bedient. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 20. Dezember. Ganz so billig wird das fertige Spiel allerdings nicht: die Standard Edition ist derzeit für 109 Euro geplant, die Extended Edition enthält zusätzliche Nebenquests und weitere Inhalte und soll rund 200 Euro kosten. (Quelle: Kickstarter)

Nach Googles Stadia-Launch: User weisen auf überhitzte Chromecasts hin // hoher Datenverbrauch

Zum Start seines Spiele-Streaming-Dienst Stadia bietet Google die Premiere-Edition für 129 Euro an, in der ein Controller, drei Monate Zugriff auf Stadia Pro sowie ein Chromecast Ultra beinhaltet ist. Gerade mit letztgenanntem Gerät, einer 4K-Variante von Googles Streaming-Puck, ohne das die Verwendung des Dienstes derzeit nicht möglich ist, gibt es offenbar einige Probleme. In einem zahlreich kommentierten Reddit-Beitrag berichten User von extremer Wärmeentwicklung des Chromecast Ultra, bei anderen kommt es sogar zu einem automatischen Abschalten des Geräts. Google antwortete an selber Stelle umgehend und versicherte, man habe in den ausführlichen Tests nie derartige Probeleme festgestellt. Zwar könne das Gerät sehr warm werden, eine negative Nutzungsbeeinflussung bestehe jedoch nicht.

Ein Test auf venturebeat.com brachte ans Licht, dass Google mit den Angaben über den Datenverbrauch, der laut Hersteller pro Stunde zwischen 4,5 und 20 Gigayte liegen soll, nicht allzu schlecht liegt. So wurde Red Dead Redemption 2 in einer 1080p-Auflösung für 13 Minuten getestet, wodurch 1,55 Gigabyte Daten während dieser Zeit durch die Leitung rauschten. Da Rockstars Open-World-Titel durchschnittlich 47 Stunden zum Durchspielen benötigt, kommt man am Ende auf rund 335 Gigabyte Datenvolumen. Bei 4K-Auflösung werden die Zahlen noch einmal deutlich höher liegen. (Quelle: Reddit / Venturebeat)

Spiele-Verkaufs-Charts Deutschland vom 11.11. bis 17.11.2019

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) meldet die zweiterfolgreichste Verkaufswoche des Jahres 2019. Zu verdanken ist dies zwei Herstellern. Einerseits Electronic Arts, das mit Star Wars Jedi - Fallen Order und Need For Speed Heat die Konsolen-Charts anführt, andererseits Nintendo, das erwartungsgemäß mit Pokémon Schwert & Pokémon Schild die Switch-Charts erobert und vom Monsterprogramm in der Startwoche weltweit über sechs Millionen Exemplare veräußern konnte.

Switch

1./NEU Pokémon Schwert

2./NEU Pokémon Schild

3./1. Luigi's Mansion 3

PS4

1./NEU Star Wars Jedi - Fallen Order

2./1. Need For Speed Heat

3./NEU Star Wars Jedi - Fallen Order (Deluxe Edition)

Xbox One

1./NEU Star Wars Jedi - Fallen Order

2./1. Need For Speed Heat

3./NEU Star Wars Jedi - Fallen Order (Deluxe Edition)

PC

1./1. Landwirtschafts-Simulator 19 (Platinum Edition)

2./3. Landwirtschafts-Simulator 19 (Add-on)

3./2. Landwirtschafts-Simulator 19 (Standard Edition)

(Quelle: GfK)

New Super Mario Land: Grafisch aufgebohrtes SNES-Remake kostenlos veröffentlicht

Wer hinter dem aufwändigen SNES-Remake von New Super Mario Land steckt, dessen Original mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel hat, ist unklar. Wahrscheinlich aus Sorge vor eventuellen Rechtsschritten, mit denen Nintendo seine Marken eisern verteidigt, hat ein anonymer Entwickler ein Rundum-Remake des bunten Jump & Runs auf archive.org zum kostenlosen Download bereitgestellt. Das Spiel liegt in einer ROM-Datei vor und fügt Grafiken aus den Super-Mario-Spielen für Wii ein und spendiert dem Klassiker reflektierendes Wasser sowie Parallax-Scrolling. Bis zu vier Spieler können sich einer Partie anschließen und sich an einigen Stellen sogar kooperativ unterstützen. Bleibt abzuwarten, wie lange Nintendo dieses Mal braucht, um ein inoffizielles Klempner-Spiel von öffentlichen Servern löschen zu lassen. (Quelle: archive.org)

Wrath - Aeon of Ruin: Retro-Shooter von 3D-Realms in den Early Access gestartet