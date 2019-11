Microsoft: Fokus auf Games-as-a-Service bei Xbox nicht mehr so stark

XOne

Xbox wird sich in Zukunft nicht mehr so stark auf das „Games as a Service“-Modell (GaaS) fokussieren, wie Microsofts Head of Marketing für Xbox, Aaron Greenberg, in einem Interview mit Kotaku verkündete. Laut Greenberg durchlebe die gesamte Spielebranche derzeit eine Art Lernkurve mit dem Modell und Microsoft möchte seine kreativen Entwicklerteams (bei den Xbox Game Studios) dazu ermutigen, die Spiele zu entwickeln, die sie selbst machen wollen:

Ich glaube, es ist großartig, dass Rare Sea of Thieves erschaffen und etwas Neues mit der Idee des Games-as-a-Service-Modells machen wollte. Wir respektieren sie voll und ganz und unterstützen sie dabei, dies auch weiterhin zu tun. Es ist aber auch in Ordnung, wenn ein Spiel einfach nur ein Spiel ist und aus einem Anfang, einer Mitte und einem Ende besteht. Ich denke The Outer Worlds und Wasteland 3 sind tolle Beispiele dafür. Wir werden also weiterhin auch den Teams den Rücken stärken, die das machen möchten. Ich würde niemals die Macht der Fans und ihres Feedbacks unterschätzen und die Entwicklerteams hören diesen Leuten zu. Ich denke also, dass wir sehen werden, wie das Pendel wieder in eine ausgeglichenere Position schwingt. Es ist großartig für uns, viele neue Spiele zeigen zu können und man sieht, dass nicht alles davon ein Games-as-a-Service-Modell hat.

Bei manchen Spielen mache das Modell allerdings durchaus Sinn und Microsoft werden auch diese Art von Titeln und die Fans, die sie spielen, weiterhin unterstützen, so Greenberg.