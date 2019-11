10 Jahre GG: Dritter Twitch-Event heute ab 19 Uhr [beendet]

Live-Feierei Nummer drei

Jörg, Dennis und Hagen beantworten eure Fragen und werfen einen Blick zurück auf jene Spiele, die von der GG-Redaktion anno 2009 zu den besten des Jahrgangs gekürt wurden.

Update 22:20: Über drei Stunden lang haben wir heute mit rund 100 Teilnehmern die Spiele des Jahres 2009 (laut GamersGlobal) inklusive Verfolgern und Geheimtipps diskutiert und etliche Headbanging-Anekdoten erzählt. Wir bedanken uns für 90€ spontane Spenden, die von doomomatic in die Live-Sendung geschickte Riesenpizza und vor allem für eure teils kenntnisreichen, teils einfach lustigen Kommentare. Comment King des Abends: Admiral Anger. Bis zum nächsten Mal!

Zur Aufzeichnung bei twitch.rv

Im Rahmen der großen GGG-Rückrufaktion konntet ihr nicht nur eure GamersGlobal-Gulden an uns zurück spenden, es gab natürlich auch ein paar Belohnungen für euch. So haben wir versprochen, ab einer Gesamtsumme von mindestens einer Million Gulden von nicht weniger als 250 Spendern einen dritten Twitch-Event zum zehnten Geburtstag von GamersGlobal abzuhalten. Ihr habt geliefert und nun sind wir an der Reihe: Heute ab 19:00 Uhr seht ihr uns live und direkt!

Im dritten Twitch-Stream werfen Jörg, Dennis und Hagen einen Blick auf die erste Liste der Top Ten der Spiele der GamersGlobal-Redaktion von vor einer Dekade. Sind Jörg als Spielejournalismus-Veteran die Top-Titel aus dem Jahr 2009 anders in Erinnerung als den damaligen Hobbyisten (und Teenagern) Dennis und Hagen? Gehen die drei mit der Platzverteilung mit? Oder wurden Perlen auf dieser Liste sträflich vernachlässigt?

Seid heute, am 21.11.2019 ab 19 Uhr live dabei. Stellt uns eure Fragen und diskutiert im Chat mit auf www.twitch.tv/gamersglobal!