Soul Calibur 6: Termin für Season 2 - Neue Charaktere & Kampfmechaniken

Das Prügelspiel Soul Calibur 6 (Testnote: 7.0) wird in Kürze in die zweite Saison starten. Wie Project Soul und Bandai Namco heute bekannt gaben, wird diese Anfang nächster Woche, am 25. November, beginnen. Fans können sich auf neue Charaktere und Kampfmechaniken freuen. So wird der wiederkehrende Charakter Hilde ab dem 26. November für Besitzer des DLC 7 oder Season Pass 2 erhältlich sein, während der bereits angekündigte Haohmaru aus Samurai Shodown, sowie weitere Charaktere im Rahmen der Season 2 dazustoßen werden.

Als neue Kampfmechaniken kommen die „Soul Attack“ und „Resist Impact“ ins Spiel. Bei der Soul Attack handelt es sich um einen neuen starken Schlag, der den Ausgang des Kampfes entscheiden kann, während Resist Impact die ultimative Verteidigungsstrategie repräsentiert, die jeden Angriff abwehrt, inklusive der Attacken, die aktuell im Spiel nicht geblockt werden können. Des Weiteren wird jeder Charakter im Spiel neue Attacken erhalten und mit dem kommenden Update werden auch Verbesserungen bei der Kämpfer-Balance implementiert.

Darüber hinaus bringt das Update zwei neue Arenen mit sich, das „Silver Wolve's Heaven“ und die Training-Stage „Grand Labyrinth - Sealed Corridor“. Überdies wurde das Charakterauswahl- Menü und auch Elemente der Benutzeroberfläche, wie die Gesundheitsanzeige und die Anzeige des aktuellen Stils des Kämpfers in Hinblick auf die Sichtbarkeit verbessert. Außerdem wurde der allgemeine visuelle Stil weiter verfeindert und eine Chat-Funktion für die Causal-Matches hinzugefügt. Einen neuen Trailer zu Saison 2 könnt ihr euch im Folgenden anschauen: