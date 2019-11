Narcos - Rise of the Cartels: Trailer macht auf den Release aufmerksam

PC Switch XOne PS4

Mit einem Launch-Trailer machen der Entwickler Kuju Entertainment und der Publisher Curve Digital auf die Veröffentlichung des rundenbasierten Taktikspiels Narcos - Rise of the Cartels aufmerksam. Das an die Netflix-Serie rund um den berühmt-berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar (in der TV-Show gespielt von Wagner Moura) angelehnte Spiel ist seit gestern für den PC und die PS4 erhältlich. Die Umsetzung für die Switch erscheint morgen und einen Tag später, am 22. November, werden auch die Xbox-One-Spieler in den Genuss des Titels kommen können.

Von den Entwicklern wird das Spiel als „Xcom im Drogenmillieu“ beschrieben, wobei ihr sowohl für das namensgebende Kartell, als auch auf Seiten der US-amerikanischen Anti-Drogenbehörde DEA einsteigen und somit jeweils eine andere Kampagne erleben könnt. Die Geschichte des Spiels basiert auf der ersten Staffel der Serie, wobei ihr auch bekannte Charaktere, wie El Mexicano, Murphy, Peña und andere Figuren steuern könnt, die jeweils eigene spezielle Fähigkeiten mitbringen. Die Besonderheit, die Narcos - Rise of the Cartels mitbringt, ist die Möglichkeit, jederzeit einen Charakter selbst übernehmen zu können, um beispielsweise im richtigen Moment einen Gegner ins Visier zu nehmen und kritischen Schaden zu verursachen. Den anfangs erwähnten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: