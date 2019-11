Age of Empires 4: Konsolen-Release nicht ausgeschlossen

PC

Bisher wurde das kommende Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 ausschließlich für den PC bestätigt, doch eine spätere Konsolenumsetzung wird laut Relic Entertainment und dem Publisher Microsoft Studios nicht ausgeschlossen. In einem Interview mit Stevivor, im Rahmen der X019 in London, wurde General Manager of Microsoft Studios, Shannon Loftis, danach gefragt, ob Age of Empires 4 vielleicht ähnlich wie Halo Infinite und Microsofts anderen First-Party-Titel, plattformübergreifend entwickelt werde, woraufhin diese antwortete:

Bei einem reinen PC-Spiel ist es nicht so einfach. Wir wollen es zunächst auf dem PC großartig machen. Aber dann denke ich, dass sich das gesamte Konzept der Plattform mit der Xbox verändern wird. Wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass wir alle Wege und Möglichkeiten, wie die Leute Age of Empires erleben wollen, berücksichtigen. Unsere oberste Priorität derzeit besteht aber darin, sicherzustellen, dass der Titel astrein mit Maus und Tastatur funktioniert.

Auf die Anmerkung der Redaktion hin, dass die jüngste Umsetzung von Take 2 Interactives' und Firaxis Games' Globalstrategiespiels Civilization 6 (Testnote: 7.0) zeige, dass der Bedarf an Echtzeit-Strategiespielen auf den Konsolen durchaus vorhanden sei, entgegnete der beim Interview ebenfalls anwesende Xbox Game Studios Creative Director Adam Isgreen: „Wir werden unsere Möglichkeiten ausloten und sobald wir unser wunderbares PC-Spiel fertig haben, werden wir damit anfangen, nach anderen Wegen zu schauen, wie wir es präsentieren können.“