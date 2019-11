The Watch: Scheibenwelt-Serienbesetzung veröffentlicht

Im Jahr 2015 ist der Autor Sir Terry Pratchett von uns gegangen, bereits vor seinem Tod steht eine Serie rund um die Wachen der Scheibenwelt im Raum. Seit 2018 ist auch definitiv bekannt, dass die BBC an einer achtteiligen Staffel arbeitet. Nun sind auch zahlreiche Darsteller bekannt gegeben worden. Wie anhand der Rollen zu erkennen ist, wird sich die Serie an bestimmten Romanen orientieren, denn nur in diesen tauchen Carcer, John Keels und Wonse auf. Gespielt wird Carcer von Sam Adewunmi, John Keel von Hakeem Kae-Kazim (Hotel Ruanda) und Wonse von Bianca Simone Mannie.

Die Hauptrollen der Anführer von Ankh-Morpork werden wie folgt besetzt: Anna Chancellor (Stolz und Vorurteil) verkörpert Vetinari, James Fleet den Erzkanzler Ridcully und Ingrid Oliver spielt Professor Kreuz. Die weitere Besetzung findet ihr in nachfolgender Auflistung:

Samuel Mumm – Richard Dormer

Lady Sybil Käsedick – Lara Rossi

Karotte Eisengießersohn – Adam Hughill

Angua – Marama Corlett

Grinsi Kleinpo – Jo Eaton-Kent

Treibe-mich-selbst-in-den-Ruin Schnapper – Ruth Madeley

Wann genau mit einer Veröffentlichung von The Watch zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt. Drehbeginn war der 30. September 2019 in Südafrika.